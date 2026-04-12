۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

کشتی قهرمانی آسیا- بیشکک

مبین عظیمی به مدال طلا رسید

مبین عظیمی ملی‎‌پوش وزن ۹۲ کیلوگرم کشتی آزاد در مرحله فینال مسابقات قهرمانی آسیا با شکست حریف بحرینی خود به مدال طلا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی آسیا به میزبانی بیشکک قرقیزستان، در وزن ۹۲ کیلوگرم محمدمبین عظیمی در مرحله فینال به مصاف ماگومد شریپوف از بحرین رفت که با نتیجه ۱۱ بر صفر پیروز و به مدال طلا رسید.

عظیمی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۹ بر صفر تاکاهاشی ایشیگورو از ژاپن را مغلوب کرد. وی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه ۶ بر صفر عظمت دولتبیکوف دارنده مدال برنز جهان از قزاقستان را شکست داد.

پیش از این میلاد والی زاده در وزن ۵۵ کیلوگرم و کامران قاسمپور در وزن ۸۶ کیلوگرم به مدال طلا رسیدند.

سیده فرزانه شریفی

