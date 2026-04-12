  1. استانها
  2. کردستان
۲۳ فروردین ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

صادرات نزدیک به ۶ هزار تن فرآورده خام دامی از کردستان

سنندج- رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی کردستان از صادرات ۱۴۲محموله فرآورده‌ خام دامی به وزن ۶ هزار تن خبر داد وگفت: برای نخستین‌بار در کشور صفرای تغلیظ‌شده دام از به روسیه صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سبحان زمانی شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اعلام کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۱۴۲ محموله صادراتی انواع فرآورده‌های خام دامی با نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی از استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی افزود: حجم این صادرات ۵ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۷۹۰ کیلوگرم (نزدیک به ۶ هزار تن) بوده که شامل انواع خوراک آبزیان، گوشت مرغ منجمد، ماهی خوراکی منجمد، آبزیان زینتی و آلایشات غیرخوراکی دام است.

رئیس اداره قرنطینه و امنیت زیستی دامپزشکی کردستان با بیان اینکه این محصولات به کشورهای عراق و روسیه صادر شده‌اند، عنوان کرد: برای نخستین‌بار در کشور، محصول صفرای تغلیظ‌شده دام از طریق استان کردستان به کشور روسیه صادر شده است.

وی در ادامه، تجهیز و استانداردسازی واحدهای تولیدی، اخذ گواهینامه‌های بین‌المللی تضمین کیفیت، تسهیل و روان‌سازی فرآیند صادرات، الکترونیکی شدن خدمات و رسیدگی سریع به درخواست‌ها را از جمله برنامه‌های دامپزشکی استان در راستای توسعه صادرات فرآورده‌های دامی عنوان کرد.

