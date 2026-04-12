به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته فنی بذر استان لرستان به ریاست سید فرشاد بابایی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان و با حضور دیگر اعضای کمیته فنی بذر استان عصر یکشنبه برگزار شد.
بابایی، با اشاره به اهمیت تأمین بذر با کیفیت برای کشاورزان اظهار داشت: در سال زراعی جاری ۷۵۰۰ هکتار از اراضی استان به مزارع بذری اختصاص یافته است .
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: طبق برنامهریزیهای انجام شده، پیشبینی میشود ۱۷۵۰۰ تن بذر تولید و در اختیار کشاورزان قرار گیرد.
کشت بیش از ۲۵ رقم بذر گندم در مزارع بذری استان
بابایی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۵ رقم بذر گندم (آبی و دیم) در مزارع بذری استان کشت شده است، خواستار برگزاری جلسهای اختصاصی با حضور شرکتهای فعال در حوزه بذر حبوبات و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی بهمنظور بررسی راهکارهای تأمین بذر نخود استان شد.
لرستان؛ رتبه دوم تولید نخود در کشور
در این جلسه، ندا محمدیپور، مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به اینکه لرستان رتبه دوم تولید نخود در کشور را به خود اختصاص داده است، افزود: خودکفایی در تولید بذر نخود یک ضرورت جدی برای استان به شمار میرود.
وی ادامه داد: تأمین بذر با کیفیت نخود، نقش مهمی در حفظ جایگاه استان در تولید این محصول راهبردی ایفا میکند.
برنامهریزی برای تأمین بذر مورد نیاز سال آینده
محمدیپور افزود: برنامهریزی برای تأمین بذر مورد نیاز سال آینده در دستور کار مدیریت زراعت قرار گرفته و تلاشها در این زمینه با جدیت دنبال میشود.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان یادآور شد: خودکفایی در تولید بذر نخود، علاوه بر کاهش وابستگی به سایر استانها، به پایداری تولید و امنیت غذایی کمک شایانی خواهد کرد.
بررسی وضعیت مزارع بذری و مبارزه با آفات
در این جلسه، اعضای کمیته ضمن ارائه گزارشهایی از وضعیت مزارع بذری، مواردی همچون سطح سبز مزارع، اقدامات انجام شده در راستای مبارزه با آفات و علفهای هرز را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
پایش مستمر مزارع بذری و مبارزه بهموقع با عوامل خسارتزا، از اولویتهای اصلی کمیته فنی بذر استان است.
اعضای کمیته همچنین به بررسی مواردی از جمله پرداخت یارانههای بذر سال گذشته، پیگیری تسهیلات شرکتهای بذری و رفع چالشهای پیش روی آنها پرداختند.
حمایت از شرکتهای تولیدکننده بذر، نقش کلیدی در تأمین بذر با کیفیت و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی دارد.
