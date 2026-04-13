۵۳۰ نقطه پرخطر و ممنوعه شنا در مازندران شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سوادکوهی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد ساماندهی سواحل و دریای مازندران، با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای فصل تابستان، اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌ها برای اجرای منسجم‌تر طرح دریایی امسال با تأکید استاندار و با رویکردی عملیاتی در حال انجام است.

وی با اعلام پیش‌بینی ۳۱ محدوده مجاز برای شنا در سطح استان، افزود: در کنار آن، ۵۳۰ نقطه به‌عنوان مناطق پرخطر و ممنوعه شناسایی شده که لازم است مسافران و شهروندان از ورود به این مناطق به‌طور جدی خودداری کنند.

سوادکوهی ادامه داد: اطلاع‌رسانی درباره این مناطق از طریق رسانه‌های دیداری، شنیداری و فضای مجازی با گستردگی بیشتری انجام می‌شود تا سطح آگاهی عمومی افزایش یابد و از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت یکپارچه سواحل، تصریح کرد: بر اساس تقسیم کار صورت‌گرفته، مسئولیت سواحل شهری بر عهده شهرداری‌ها، در مناطق روستایی بر عهده دهیاری‌ها و در سایر نقاط بر عهده بخشداری‌ها خواهد بود تا هماهنگی لازم در خدمات‌رسانی ایجاد شود.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران با تأکید بر حل ریشه‌ای مشکلات حوزه سواحل، خاطرنشان کرد: رویکرد امسال، عبور از اقدامات مقطعی و حرکت به سمت برنامه‌های ماندگار و اثرگذار است.

وی همچنین بر اهمیت زیباسازی و پاکیزگی سواحل تأکید کرد و گفت: فرمانداران باید با نظارت مستمر، شرایطی مناسب برای حضور ایمن و آرام گردشگران فراهم کنند.

سوادکوهی در پایان با اشاره به نقش ناجیان غریق در کاهش تلفات انسانی، افزود: حمایت از این نیروها در دستور کار قرار دارد و تمام توان استان برای صیانت از جان مردم در سواحل به کار گرفته می‌شود.