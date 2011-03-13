تصادفات جاده ای مازندران 3700 کشته و مجروح به جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار رمضانعلی سوادکوهی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در ساری افزود: پلیس

راهنمایی و رانندگی از جمله پلیس هایی است که بیشترین تماس را با مردم دارد.

وی، با اشاره به اینکه ترافیک، درد آشکار و بیماری پنهان جامعه است اظهار داشت: راه، وسیله نقلیه و انسان سه مولفه تاثیرگذار در ایجاد ترافیک هستند.

سوادکوهی با بیان اینکه نیروی انسانی عامل تاثیرگذارتری در ایجاد ترافیک است یادآور شد: عامل انسانی در 70 درصد حوادث رانندگی دخیل است.

وی با تاکید بر آموزش فرهنگ رانندگی در جامعه تصریح کرد: نحوه آموزش استفاده از وسایل نقلیه نبست به گذشته روند خوبی دارد ولی کافی نیست.

معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مازندران با اشاره به اینکه سال گذشته بالغ بر 28 هزار کشته در حوادث رانندگی کشور اتفاق افتاد افزود: با توجه به افزایش وسایل نقلیه و جمعیت، عدد کشته ها در کشور به 23 هزار نفر رسیده است.

وی با تاکید بر لزوم توجه به مجروحان پس از حوادث رانندگی افزود: مازندران سال گذشته در حوادث رانندگی سه هزار و 700 مجروح داشت و خسارتی که حوادث رانندگی در کشور به وجود می آورد سنگین و جبران ناپذیر است.

وی با اشاره به اینکه در پس هر حادثه ای قطعا خطایی اتفاق افتاده یادآور شد: امسال بالغ بر یک میلیون و 130 هزار مورد اعمال قانون انجام دادیم که واقعا نگران کننده است و نشان می دهد برخی افراد از وسایل نقلیه به عنوان ابزار منفی استفاده می کنند و بسیاری از رانندگان حالت تهاجمی دارند.

سوادکوهی با بیان اینکه رسیدگی به معضل ترافیک باید به عنوان یک معضل اجتماعی در دستور کار مسئولان استان و نمایندگان مردم قرار گیرد افزود: متاسفانه در مازندران این مهم اتفاق نیفتاده است.

وی یادآور شد: پلیس راهنمایی و رانندگی تلاش بسیاری می کند اما تلاش ما در این زمینه پاسخگو نیست.

سوادکوهی، با اشاره به شماره گذاری 70 هزار خودروی صفر کیلومتر در مازندران در سال جاری تصریح کرد: در مازندران حدود 600 هزار وسیله نقلیه وجود دارد.

معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مازندران با بیان اینکه در مازندران به ازای هر شش نفر یک خودرو وجود دارد افزود: در کشور به ازای هر 11 نفر یک خودرو وجود دارد و مازندران دو برابر میانگین کشوری خودرو دارد.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ پیاده روی باید در برخی هسته های مرکزی شهرهای استان نهادینه شود یادآور شد: نبود پارکینگ یکی از مسائل مهم ترافیک است.

سوادکوهی خاطرنشان کرد: همه دستگاه هایی که متولی امر ترافیک هستند به ویژه اعضای شورای ترافیک استان باید آستین همت بالا بزنند تا به جامعه کمک کنند.

وی با اشاره به آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در سطح مهدهای کودک سراسر استان گفت: از این طریق سعی در نهادینه کردن مقررات راهنمایی و رانندگی داریم.

معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مازندران با بیان اینکه بالغ بر200 هزار دانش آموز به عنوان همیار پلیس با پلیس راهنمایی و رانندگی استان همکاری می کنند تصریح کرد: زنگ آماده باش همیاران پلیس در رابطه با اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی و بهبود رفتار رانندگی در سراسر استان نواخته می شود.

وی با اشاره به اینکه دور از انصاف است که همه مشکلات ترافیکی را به دوش پلیس بگذاریم گفت: کشته های حوادث رانندگی با کشته های زمان جنگ برابری می کند که این مسئله توجه مردم و مسئولان را به این نکته باید جلب کند که واقعا خطر زیاد است.

سوادکوهی با بیان اینکه بالغ بر 40 ایستگاه پلیس راهنمایی و رانندگی ثابت در سراسر استان خدمات دهی می کنند افزود: بالغ بر 140 گشت خودرویی و موتوری و بیش از 150 نقطه حادثه خیز را با عوامل پیاده تحت پوشش قرار می دهیم.

معاون راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی مازندران با اشاره به اینکه برخورد قاطع با متخلفان حادثه ساز در دستور کار قرار دارد خاطرنشان کرد: شهروندان و دارندگان وسایل نقلیه، اجرای دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی را مد نظر قرار داشته باشند.

وی گفت: سال گذشته 190 نقطه حادثه خیز شناسایی شده بود که امسال 40 نقطه اصلاح شد.

سوادکوهی، پیگیری و راه اندازی کمربندی شمالی ساری را از اولویت ها و ضرورت های کاهش ترافیک مرکز استان دانست و افزود: از مسئولان مرکز استان به ویژه شهرداری ساری تقاضا داریم به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.