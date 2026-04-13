پایش نیم میلیون قطعه مرغ تخمگذار در سرخه؛ ثبت اطلاعات در بازارگاه

به گزارش خبرنگار مهر، عباس غفوریان صبح دوشنبه در بازدید واحدهای مرغداری سرخه به نظارت و پایش میدانی از این واحدها تاکید کرد و افزود: هدف این بازدیدها بررسی وضعیت سلامت، نهاده‌های مصرفی و راندمان تولید است.

وی با اشاره به اینکه طبق آخرین آمار ۵۰۷ هزار قطعه مرغ تخمگذار در شهرستان سرخه سرشماری شده است، ادامه داد: به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی واحدهای مرغ تخم گذار در دست اجرا است.

مدیر جهاد کشاورزی سرخه دیگر اهداف طرح را مدیریت بهینه بازار و تضمین امنیت غذایی برشمرد و بیان داشت: پایش جمعیت گله‌های تولیدی در واحدهایی با مجموع ظرفیت بیش از نیم میلیون قطعه در حال انجام است.

غفوریان ظرفیت تولید مرغ تخمگذار را در سرخه مطلوب ارزیابی کرد و در ادامه توضیح داد: این ظرفیت توانسته نقش مهمی را در تأمین سبد پروتئینی استان و مناطق همجوار به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه این اطلاعات دقیق به برنامه‌ریزی‌های کلان و تخصیص بهینه سهمیه‌های دولتی در سامانه بازارگاه کمک کننده است، اضافه کرد: دیگر مزایای این پایش رفع مشکلات واحدها و کمک به پایداری تولید است.