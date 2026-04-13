تمرینات ورزشکاران کاروان «شهدای ناو دنا» در سانیا آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، کاروان 88 نفره «شهدای ناو دنا» شامل 57 ورزشکار در ۱۰ رشته ورزشی و 31 نفر کادر فنی، سرپرستی، پزشکی و رسانهای که اعزام خود را بهصورت زمینی از تهران تا عشقآباد در ترکمنستان طی کرده و سپس با پرواز به پکن و در ادامه به سانیا رسیده بود ، تمرینات خود را جهت حضوری موفق آغاز نموده است.
ملیپوشان کشورمان که پس از این سفر طولانی با شرایطی خسته اما باانگیزه وارد محل برگزاری رقابتها شدند، بلافاصله پس از استقرار در محل اقامت خود، استراحتی کوتاه را در برنامه قرار دادند و سپس اولین جلسه تمرینی خود را آغاز کردند.
بر همین اساس، رشتههای مختلف حاضر در این کاروان از جمله کشتی ساحلی، والیبال ساحلی، هندبال ساحلی، فوتبال ساحلی، جوجیتسو، کبدی ساحلی و سایر رشتهها، تمرینات بدنسازی و میدانی خود را زیر نظر کادرهای فنی آغاز کردند.
رشتههایی که زیرساخت و زمینهای ساحلی اختصاصی آنها از سوی برگزارکنندگان آماده شده بود، تمرینات تخصصی خود را در سواحل اختصاصی محل مسابقات پیگیری کردند و سایر تیمها نیز در ساحل عمومی و سالن بدنسازی هتل محل اقامت، برنامههای تمرینی خود را دنبال کردند.
با توجه به حضور زودهنگام کاروان ایران در سانیا، کادر فنی تلاش دارد با اجرای منظم برنامههای بدنسازی و تمرینات فنی، شرایط مطلوبی را برای تطبیق ورزشکاران با آبوهوای منطقه فراهم کرده و آنها را به آمادگی کامل برای آغاز ششمین دوره بازیهای آسیایی ساحلی ۲۰۲۶ برساند.
این رقابتها از دوم تا دهم اردیبهشتماه در شهر سانیا برگزار خواهد شد و کاروان «شهدای ناو دنا» با هدف کسب مدال و افتخارآفرینی برای کشورمان در این رویداد مهم قارهای حضور یافته است.
