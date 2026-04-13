به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی محمدی با اشاره به صدور هشدار جوی، اظهار کرد: بر اساس پیشبینیهای ادارهکل هواشناسی، از عصر دوشنبه تا عصر سهشنبه، فعالیت سامانه ناپایدار در سطح استان تشدید میشود.
وی افزود: این سامانه با رگبار باران، بارشهای پراکنده، احتمال وقوع تگرگ، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و کاهش دید افقی بهویژه در مناطق کوهستانی و گردنهها همراه خواهد بود.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران با بیان اینکه اغلب مناطق استان تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند، تصریح کرد: شهرهای ساری، نکا، بهشهر، آمل، بابل، بابلسر، محمودآباد، نور، نوشهر، چالوس، رامسر، تنکابن، قائمشهر، جویبار، سوادکوه، کلاردشت و سایر مناطق کوهستانی و جلگهای در معرض این شرایط جوی قرار دارند.
وی نسبت به احتمال وقوع سیلابهای محلی، بالا آمدن سطح آب رودخانهها و آبگرفتگی معابر هشدار داد و از شهروندان و مسافران خواست از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران همچنین بر لزوم احتیاط در ترددهای جادهای، بهویژه در محورهای کوهستانی و گردنهها تأکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی و امدادی در حالت آمادهباش قرار دارند.
وی در پایان از مردم خواست ضمن توجه به هشدارهای رسمی، از صعود به ارتفاعات، چرای دام در بستر رودخانهها و فعالیتهای مخاطرهآمیز در این مدت خودداری کنند.
