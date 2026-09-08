به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی قاسمی طوسی اظهار کرد: بارش شدید باران در استان موجب آب‌گرفتگی بسیاری از شعب بانک‌ها شده و شرایط موجود امکان ارائه خدمات مناسب به مشتریان و شهروندان را فراهم نمی‌کند.

وی افزود: با توجه به شرایط جوی و مشکلات ایجادشده در دسترسی و فعالیت شعب، بانک‌های استان مازندران امروز تعطیل هستند.

تعطیلی بانک‌ها در حالی انجام شده است که بارش‌های شدید در بخش‌هایی از مازندران موجب آب‌گرفتگی معابر و ایجاد اختلال در تردد شده و دستگاه‌های اجرایی استان نیز تعطیل هستند.

استانداری مازندران از شهروندان خواسته است ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی و توصیه‌های دستگاه‌های امدادی و اجرایی، از تردد غیرضروری در مناطق دچار آب‌گرفتگی خودداری کنند.