شاهو نادری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۵، ۷۰۲ مورد بازدید از مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی در سطح شهرستان انجام شده است.

نادری افزود: در جریان این بازدیدها، ۱۴۹ کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف شناسایی، ضبط و معدوم‌سازی شد.

وی با اشاره به نظارت بر کشتار طیور ادامه داد: در این مدت بر کشتار ۲۶۲ هزار و ۱۴۱ قطعه طیور به وزن ۵۷۱ هزار و ۷۵۸ کیلوگرم در کشتارگاه شهرستان نظارت صورت گرفت که منجر به ضبط و معدوم‌سازی ۴ هزار و ۵۸۸ کیلوگرم لاشه طیور شد.

نادری تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از بیماری‌های دامی نیز ۷۵ هزار رأس دام سبک و سنگین علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

وی اضافه کرد: همچنین ۴۱ هزار و ۳۲۰ قطعه طیور بومی علیه بیماری نیوکاسل واکسینه شده‌اند.

رئیس شبکه دامپزشکی قروه با تأکید بر تداوم اقدامات کنترلی گفت: برنامه‌های نظارتی، پیشگیرانه و کنترل بیماری‌های دامی به‌صورت مستمر در حال اجراست و اکیپ‌های عملیاتی نیز در آماده‌باش کامل قرار دارند.