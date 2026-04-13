حق شناس: توجه ویژه به محصولات استراتژیک کشاورزی ضرورت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس صبح دوشنبه در بازدید از مرکز توسعه نوغانداری و شرکت پرورش پیله ابریشم سپیدرود با حضور معاون توسعه تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به میراث گرانبهای کشاورزی استان در حوزههای نوغان، توتون، برنج، فندق و زیتون، گفت: متأسفانه این محصولات متنوع و باارزش به دلایل مختلف مورد بیتوجهی واقع شدهاند و اکنون زمان توجه ویژه به آنها با محوریت تحقیقات است.
وی با بیان اینکه گیلان سرزمین فرصتها در حوزههای مختلف به ویژه کشاورزی است، افزود: آنچه امروز گیلان به ارث برده، میراثی گرانبها از سالهای گذشته در محصولات متنوعی همچون نوغان، توتون، برنج، فندق و زیتون است که متأسفانه به دلایل مختلف مورد بیتوجهی قرار گرفته است.
تأکید بر توجه ویژه دولت و مجلس به تحقیقات کشاورزی
حقشناس با اشاره به سخنان حسننژاد خاطرنشان کرد: دولت در چند سال گذشته باید توجه ویژهای به این حوزه داشته باشد، به ویژه در بخش تحقیقات. مجلس محترم نیز این توجه را انجام میدهد.
استاندار گیلان تصریح کرد: با صرف هزینههای اندک تحقیقاتی در محصولاتی که ذکر شد، میتوان به دستاوردهای مهمی هم در حوزه درآمد و هم در حوزه اشتغال دست یافت.
وی با اشاره به معضل تغییر کاربری اراضی در شمال کشور گفت: متأسفانه در شمال کشور به دلیل اینکه محصولات قیمت واقعی ندارند، خیلی راحت زمینههای تغییر کاربری داده میشود.
حقشناس تأکید کرد: شرط جلوگیری از تغییر کاربری، توجه مرکز تحقیقات به این محصولات است. مرکز تحقیقات باید محصولی ارائه دهد که باارزش باشد، تولید افزایشی و بهرهوری مورد توجه واقع شود.
هرچه تولید بیشتر شود، درآمد کشاورزان بیشتر میشود
استاندار گیلان افزود: طبیعی است هر چه تولید یک محصول بیشتر شود، درآمد برای کشاورز بیشتر خواهد شد، به ویژه در محصولات استراتژیک مانند نوغانداری.
وی با بیان اینکه ما ظاهراً یک پیله ابریشم یا یک نخ میبینیم، اظهار داشت: اما کاربریهای مختلف و منحصربهفردی برای این محصول وجود دارد و خوشبختانه گیلان این استعداد را دارد.
حقشناس در پایان ابراز امیدواری کرد: با سفر معاون توسعه تولیدات دامی وزیر جهاد کشاورزی و توجه نمایندگان عزیز، صنعت نوغانداری و صنعت برنج ما به نقطه اوج شکوفایی ان شاءالله برسد.
