ممشلی: توزیع ۸۵۰۰ جعبه تخم نوغان و رشد قیمت پیله در گلستان

مهدی ممشلی، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت تولید ابریشم در استان اظهار کرد: سال گذشته از محل توزیع هشت هزار جعبه تخم نوغان، حدود ۳۰۰ تن پیله تر تولید و روانه بازار شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال میزان توزیع تخم نوغان در گلستان به هشت هزار و ۵۰۰ جعبه برسد و در همین راستا، حمایت‌های مختلفی برای افزایش تعداد نوغانداران و بهره‌برداران این بخش در دستور کار قرار دارد.

ممشلی با بیان اینکه قیمت پیله تر نسبت به سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته است، گفت: قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی شورای اقتصاد برای هر کیلوگرم پیله ۶۰۵ هزار تومان است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۲۲۵ هزار تومان بود و البته بازار، محصول را با قیمتی بالاتر خریداری می‌کرد.

وی ادامه داد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد قیمت پیله در بازار امسال بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان در نوسان است که نشان‌دهنده افزایش قابل توجه ارزش این محصول است.

مدیر جهاد کشاورزی مینودشت همچنین از پوشش کامل بیمه‌ای نوغانداری خبر داد و گفت: تمامی مراحل این فعالیت تحت پوشش ۱۰۰ درصدی بیمه قرار می‌گیرد که نقش مهمی در کاهش ریسک تولید دارد.

وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای در شهرستان مینودشت افزود: جهاد کشاورزی در تلاش است با ایجاد زنجیره تولید، نوغانداران را از خام‌فروشی پیله تر به سمت تولید محصولات ابریشمی مانند نخ و پارچه هدایت کند تا ارزش افزوده بیشتری در داخل استان ایجاد شود.

ممشلی خاطرنشان کرد: توزیع تخم نوغان در استان گلستان تا اواخر اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.