محمد کشاورز در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به هفته هنر انقلاب اسلامی و نقش هنرمند در شرایط امروز جامعه اظهار کرد: یکی از مسائل بنیادین برای هنرمندان چه در شرایط امروز و چه پیش و پس از آن ضرورت شناخت دوست از دشمن است و باید بدانیم چرا امروز با آمریکا و اسرائیل درگیری داریم، چرا آنها به ما تجاوز و تهاجم کردند و ریشه این خصومت از کجاست. وقتی این بدیهیات را برای خود روشن کنیم آنگاه میتوانیم همین شناخت را از طریق هنر به جامعه منتقل کنیم و در افکار عمومی اثر بگذاریم.
مسئول بسیج هنرمندان استان قزوین گفت: هنرمندان، در هر جامعهای، الگو و قشر نخبه محسوب میشوند و سخن آنان بر دلها مینشیند. امروز هم میبینیم هر هنرمندی که جایگاه تاریخی خود را درست شناخته و بر مسیر حق ایستاده، چگونه توانسته مخاطبانش را با خود همراه کند؛ و در مقابل برخی هنرمندانی که هنوز تشخیص روشنی نیافتهاند، نتوانستهاند حتی بر جامعه مخاطب خود تأثیری مثبت بگذارند و چهبسا آنان را به اشتباه کشانده باشند.
وی تاکید کرد: پس از شناخت، نوبت به «تبیین» میرسد؛ همان مطالبهای که هم رهبر انقلاب و هم امام شهید از ما داشتهاند: تلاش برای روشنگری و معرفی درست مسائل کشور. هنرمند اگر در صحنه باشد و میان مردم زندگی کند، حتی نیازی به بیان شعارگونه ندارد زیرا همین روایت صادقانه از واقعیتهای جاری، خود بهترین پیام است.
هنرمند باید میان مردم باشد
این مسئول با اشاره دیدار شاعران با رهبر انقلاب در سال ۸۹ یادآور شد: رهبرشهید در این دیدار فرمودند که واقعیت فتنه را ببینید و همان را با زبان خودتان منتقل کنید؛ بینیاز از بیان فرمایشی و دستوری. به نظر من، اصل پیام همین است که هنرمند باید میان مردم باشد، با آنان زندگی کند و آنچه را میبیند و با جان لمس میکند روایت کند. همین کافی است؛ روایتهای واقعی و زیبایی که میتواند از دل همین حضور استخراج شود.
وی درخصوص تولیدات اثر هنری در زمان جنگ هشت ساله با شرایط کنونی ادامه داد: حضرت امیرالمؤمنین (ع) میفرمایند: «فرزند زمان خویشتن باش» بیشک، شرایط دهه ۶۰ با امروز تفاوتهای بسیاری دارد. قالبها، سلیقهها و زبان هنری آن دوران با امروز یکسان نیست. همانگونه که آثار آقا آهنگران یا دیگر هنرمندان آن روزگار متناسب با ذائقه مردم همان دوره بود و اثر میگذاشت. امروز نیز در حیطههای مختلف، از نماهنگ تا مداحیهای جوانپسند، آثار بسیاری با شور، نشاط و محتوای قوی تولید میشود و تأثیرات عمیقی بر جامعه دارد.
کشاورز تاکید کرد: شاعران، خوشنویسان، هنرمندان تجسمی، اهالی فیلم و تئاتر، هرکدام در مسیر خود آثاری عرضه میکنند که نشان از بهروز شدن و آگاهی یافتن آنان از سلیقه و نیاز امروز جامعه دارد.
وی افزود: با وجود تلخیها و سختیهای جنگ اگر هنرمند با نگاه تیزبین در میان مردم باشد میتواند زیباییهای فراوانی مانند روحیه همبستگی، همراهی و ایستادگی مردمی که با هر سلیقه و تفکری کنار یکدیگر ایستادهاند را استخراج کند، حضور پرشور نوجوانان در تجمعات، پرچمگردانی، دستنوشتههای کودکانه، شور و اشتیاق همه نسل و اینها همه صحنههای زیبایی هستند که اگر هنرمند در میان مردم باشد نه فقط جسمش، بلکه دل و جانش میتواند آنها را برای امروز و برای تاریخ ثبت کند.
مردم مبعوث شدند تا بمانند
این مسئول تصریح کرد: امروز، در شرایطی که کشور رهبر عزیز و فرماندهان نظامی خود را از دست داده و در برابر دو قدرت نظامی مجهز به سلاح هستهای ایستاده، در حالی که چندین کشور همسایه و حتی کشورهای دوردست بهطور مستقیم و غیرمستقیم علیه ما مشارکت دارند باز هم مردم، به تعبیر رهبر انقلاب، «مبعوث شدهاند تا بمانند». این است حقیقت زیبایی که باید روایت شود؛ زیبایی ایستادگی ملتی که با هدایت امام زمان (عج)، با ایمان و وحدت در صحنه حضور دارد.
وی ابراز کرد: هنرمند اگر در میان مردم باشد و روحش با آنان یکی شود، میتواند این صحنههای ناب را ببیند، استخراج کند و با زبان هنر به جامعه امروز و نسلهای آینده منتقل سازد.
کشاورز عنوان کرد: بیتردید محدودیتهای مالی یکی از چالشهای اصلی و دستوپاگیر برای هنرمندان است؛ چون بخش قابل توجهی از درآمد آنان از طریق خلق آثار هنری تامین میشود. در شرایط جنگی، طبیعی است که دستگاهها و نهادهای متولی تولید هنر نتوانند به اندازه کافی در این حوزه سفارش و حمایت مالی داشته باشند. با وجود این، باید قدردان بود که بسیاری از هنرمندان مردمی، بدون هیچ چشمداشتی، در این مسیر سخت و دشوار قدم میزنند و آثار ارزشمندی را تولید میکنند.
وی ادامه داد: اما اگر نهادهای مربوطه در این برهه حساس، بتوانند پشتیبانیهای لازم را از هنرمندان خط مقدم، آنهایی که در میدان واقعی نبرد یا در جبهه روایت حضور دارند، انجام دهند، قطعا آثار پختهتر و اثرگذارتر ظاهر خواهند شد.
این مسئول تاکید کرد: همچنین، باید توجه داشت که بسیاری از هنرمندان هنوز در انتظار سوژههای مناسب و الهامبخش هستند؛ آنها شاید نتوانند در میدان حضور فیزیکی داشته باشند، ولی با معرفی درست و دقیق سوژههای مناسب، توانایی خلق آثار مؤثر در فضاهای مختلف را خواهند داشت.
همکاری و اتحاد هنرمندان میتواند کلید موفقیت و تعالی هنر باشد
وی خاطرنشان کرد: کار تیمی در هنر، همچون جراحی مرهم بر زخمهای این روزهای کشور است؛ چرا که در کشور ما متأسفانه بیشتر فعالیتها فردی انجام میشود، در حالی که کار گروهی و همکاری جمعی میتواند کیفیت و اثرگذاری آثار را چند برابر کند.
این مسئول افزود: تشکیل گروههای هنری، بهویژه در شرایط خطیر کنونی، میتواند به رشد و دیده شدن بهتر آثار کمک کند و مسیر حرفهایتر و موفقتری را برای هنرمندان رقم بزند.
وی در ادامه گفت: اگر هنرمندان بتوانند با همت و همکاری تیمی، در کنار هم قرار بگیرند و از تجربیات و توانمندیهای یکدیگر بهرهمند شوند، نه تنها آثارشان از لحاظ کمی و کیفی بهتر خواهند شد، بلکه نقش مؤثرتری در کنار جامعه و تاریخ این سرزمین ایفا خواهند کرد.
کشاورز در پایان ابراز کرد: متأسفانه، ساختارهای فرهنگی کشور ما هنوز در مسیر تحقق کامل این مفهوم قرار نگرفته است، ولی یقین دارم که همکاری و اتحاد در میان هنرمندان، میتواند کلید موفقیت و تعالی هنر و اثرگذاری آن در عرصههای مختلف باشد.
