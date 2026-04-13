آغاز اجرای طرح «به نام فرزندان ایران» در مدارس استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع رئیسی، صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح ویژه «به نام فرزندان ایران» با هدف پاسداشت یاد و نام دانش‌آموزان و فرهنگیان شهید جنگ تحمیلی رمضان گفت: ۸ فضای ورزشی به نام شهدای دانش‌آموز مزین خواهد

وی افزود: در قالب این طرح، کارگروه اجرایی ویژه‌ای در استان‌های کشور به مسئولیت معاونان تربیت‌بدنی و سلامت ادارات کل آموزش و پرورش تشکیل شده است که مأموریت مکان‌یابی و جانمایی پروژه‌ها و فضاهای ورزشی واجد شرایط برای نام‌گذاری به نام مقدس این شهدای والامقام را بر عهده دارند.

وی ادامه داد: بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده از سوی دفتر تربیت‌بدنی و فعالیت‌های ورزشی، اماکن و فضاهای ورزشی دارای استانداردهای کامل شامل فنس، روشنایی و شرایط مطلوب بهره‌برداری که در محوریت شهرها، مناطق یا شهرستان‌ها قرار دارند، به عنوان محل اجرای این طرح انتخاب می‌شوند و تابلو و شناسنامه اجرایی فضا با درج مشخصات شهید دانش‌آموز مربوطه در محل نصب خواهد شد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش کرمان تصریح کرد: بر اساس اولویت‌ بندی انجام‌شده در این طرح، تعداد ۸ فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در شهرستان های فاریاب، بم، کرمان، رفسنجان، جیرفت و منطقه کشکوئیه به نام شهدای دانش‌آموز و فرهنگی مدرسه شجره طیبه میناب مزین خواهد شد.