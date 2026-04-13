آسیابی: حمله به مدرسه میناب مصداق آشکار جنایت جنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر آسیابی با اشاره به اصول و مقررات حقوق بینالملل اظهار کرد: بر اساس عهدنامهها و کنوانسیونهای لاهه و ژنو، هرگونه حمله به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستانها، شهرها و بناهای تاریخی، مصداق جنایت جنگی محسوب میشود.
وی با اشاره به حمله موشکی آمریکا به مدرسهای در میناب در جریان جنگ رمضان افزود: این اقدام که به شهادت دانشآموزان بیگناه انجامید، نمونهای آشکار از جنایت جنگی است و نشان میدهد مدعیان حقوق بشر در عمل پایبندی به این اصول ندارند.
آسیابی با انتقاد از عملکرد برخی قدرتهای جهانی ادامه داد: تجربه ثابت کرده است کشورهایی مانند آمریکا، با وجود ادعاهای مکرر درباره حمایت از حقوق بشر، خود از ناقضان اصلی این قواعد هستند و با هدف قرار دادن مراکز غیرنظامی، چهره واقعی خود را آشکار کردهاند.
رئیسکل دادگستری گلستان همچنین به حضور گسترده مردم در صحنه از ابتدای جنگ رمضان اشاره کرد و گفت: این حضور پرشور، مهمترین عامل خنثیسازی توطئههای دشمنان بوده و نشاندهنده اتکای قدرت کشور به اراده ملت است.
وی اظهار کرد: مردم در تحولات اخیر نهتنها دچار هراس نشدند، بلکه با انسجام و ایستادگی، پیام روشنی به دشمنان ارسال کردند و این شجاعت موجب شگفتی ناظران جهانی شده است.
آسیابی با اشاره به مقاومت چهلروزه رزمندگان کشور گفت: پیشبینیهای رهبر شهید درباره ابعاد این جنگ محقق شد؛ جنگ از سطح منطقهای فراتر رفت و بر اقتصاد جهانی تأثیر گذاشت و در نهایت، ایستادگی نیروهای مسلح، جایگاه جمهوری اسلامی ایران را از یک قدرت منطقهای به سطحی فراتر ارتقا داد.
نظر شما