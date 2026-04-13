به گزارش خبرنگار مهر، علی فرجی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مجموعه ورزشی یادگار امام(ره) تبریز که به عنوان سومین ورزشگاه بزرگ فوتبال ایران شناخته می‌شود، در سال ۱۳۶۸ با ظرفیت ۷۰ هزار نفری در زمینی به مساحت ۱۹۰ هکتار و در دو طبقه در ضلع جنوبی شهر تبریز شروع و فاز یک آن در سال ۱۳۷۵ مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

وی افزود: با تخصیص اعتبارات عمرانی و تکمیل، این ورزشگاه در سال ۱۳۹۵ به صورت کامل و با میزبانی بازی‌های تیم تراکتور، میزبانی تیم ملی ایران و بازی‌های آسیایی مورد بهره‌برداری واقع گردید.

فرجی یادآور شد: در سال ۱۴۰۴، پس از جلسات متعدد کمیسیون ورزشی شورای تأمین استان در خصوص تسریع در رفع نواقصات ورزشگاه، انجام الزامات AFC و موارد امنیتی و حفاظتی با هدف میزبانی مسابقات لیگ نخبگان آسیا نهایی شد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی سهم اعتباری رفع نواقصات ورزشگاه یادگار امام را از محل اعتبارات ملی، مبلغ ۲۶۲ میلیارد تومان اعلام و اضافه کرد: مبلغ ۱۲۵.۸ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی برای این منظور اختصاص یافته و ما بقی آن از محل اعتبارات سال جاری تخصیص خواهد یافت.

وی سهم اعتباری از محل اعتبارات استانی این ورزشگاه را ۹۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تخصیص ۴۲ میلیارد تومان از محل منابع استانی و مبلغ ۶۵ میلیارد تومان از محل حقوق دولتی معادن تامین اعتبار شده که بیش از تعهدات استان است.

فرجی سهم اعتباری شهرداری تبریز در تامین اعتبارات رفع نواقصات ورزشگاه یادگار امام تبریز را نیز مبلغ ۳۰ میلیارد تومان با تخصیص ۷ میلیارد تومانی عنوان و اضافه کرد: در مجموع ۲۶۸ میلیارد تومان برای این ورزشگاه هزینه شد.