آغاز عملیات کاشت مکانیزه چمن طبیعی استادیوم تختی تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، عملیات کاشت مکانیزه چمن طبیعی استادیوم تختی تبریز (باغشمال) پس از ۴ ماه کارهای عمرانی و زیر ساختی استارت خورد و این استادیوم قدیمی کشور زیر کشت چمن طبیعی رفت.

محمد عطاپور در این خصوص افزود: با حمایت های حبیب مقصودی مدیرکل ورزش و جوانان استان و مسئولین استانی، پس از ۱۵ سال چمن قدیمی این استادیوم جمع آوری و با انجام اقدامات زیر ساختی استاندارد، امروز ۲۴ اردیبهشت عملیات بذرپاشی آغاز شد.

رییس دفتر فنی و مهندسی اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی عنوان کرد: به جهت نیاز رشته های دوومیدانی و پارادومیدانی و خواست قهرمانان پارالمپیکی و آسیایی برای انجام تمرینات رشته های دوومیدانی و رشته های پرتابی و حتی میزبانی رویدادهای کشوری و بین المللی در دو بخش دوومیدانی و پارا ومیدانی تعویض چمن و کاشت با مشکلات عدیده اغاز شد تا این قهرمانان به راحتی به تمرینات خود ادامه دهند و پس از ۲ ماه شاهد رویش مجدد زمین سبز برای این استادیوم قدیمی کشور خواهیم شود.