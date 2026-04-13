دستگیری کلاهبردار فروش تجهیزات استارلینک و فیلترشکن در جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر محمدپور گفت: کارشناسان پلیس فتا طی رصد اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی، متوجه فعالیت یک کانال تلگرامی فاقد هویت مشخص شدند که در زمینه فروش فیلترشکن و تجهیزات استارلینک تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌داد.

وی افزود: بررسی‌های بیشتر نشان داد که ادمین این کانال از طریق تبلیغات مذکور، با شیوه‌های متقلبانه، از کاربران کلاهبرداری کرده و مبلغ ۲ میلیارد ریال را به دست آورده است.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم تصریح کرد: با اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته، هویت یکی از عاملان اصلی این کلاهبرداری که خانمی ۲۲ ساله و ساکن جهرم بود، شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر و حساب‌های بانکی وی مسدود شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد: ضمن هوشیاری در فضای مجازی، از خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات از کانال‌ها و صفحات فاقد هویت یا مجوز ، خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهید.