  1. استانها
  2. فارس
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۸:۳۸

دستگیری کلاهبردار فروش تجهیزات استارلینک و فیلترشکن در جهرم

دستگیری کلاهبردار فروش تجهیزات استارلینک و فیلترشکن در جهرم

جهرم- فرمانده انتظامی جهرم ازدستگیری خانمی ۲۲ ساله که با سوءاستفاده از تبلیغات فروش فیلترشکن و تجهیزات استارلینک در فضای مجازی، اقدام به کلاهبرداری به مبلغ ۲ میلیارد ریال می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر محمدپور گفت: کارشناسان پلیس فتا طی رصد اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی، متوجه فعالیت یک کانال تلگرامی فاقد هویت مشخص شدند که در زمینه فروش فیلترشکن و تجهیزات استارلینک تبلیغات گسترده‌ای انجام می‌داد.

وی افزود: بررسی‌های بیشتر نشان داد که ادمین این کانال از طریق تبلیغات مذکور، با شیوه‌های متقلبانه، از کاربران کلاهبرداری کرده و مبلغ ۲ میلیارد ریال را به دست آورده است.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم تصریح کرد: با اقدامات فنی و تخصصی صورت گرفته، هویت یکی از عاملان اصلی این کلاهبرداری که خانمی ۲۲ ساله و ساکن جهرم بود، شناسایی و با هماهنگی مرجع قضایی دستگیر و حساب‌های بانکی وی مسدود شد.

این مقام انتظامی از شهروندان درخواست کرد: ضمن هوشیاری در فضای مجازی، از خرید و فروش هرگونه کالا و خدمات از کانال‌ها و صفحات فاقد هویت یا مجوز ، خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، بلافاصله مراتب را به پلیس فتا اطلاع دهید.

کد مطلب 6799606

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها