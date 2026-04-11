ضربه غافلگیرانه پلیس بابل به شبکه تجهیزات استارلینک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی بیان داشت: ماموران پلیس اقتصادی شهرستان بابل در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و در پی اخبار و اطلاع واصله از منابع و مخبرین مبنی بر اینکه افرادی در امر تهیه و توزیع تجهیزات دریافت اینترنت استارلینک فعالیت دارند موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی از محل های مورد نظر بازرسی به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل تصریح کرد: در بازرسی های به عمل آمده ۶ دستگاه تجهیزات کامل دریافت اینترنت استارلینک کشف و ضبط شد .

سرهنگ عزیزی با اشاره به این که کارشناسان ارزش اموال مکشوفه قاچاق را ۳۰ میلیار ریال براورد کردند، گفت: در این رابطه ۶ نفر متهم شناسایی که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.