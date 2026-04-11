  1. استانها
  2. مازندران
۲۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

ضربه غافلگیرانه پلیس بابل به شبکه تجهیزات استارلینک

بابل - فرمانده انتظامی بابل از کشف شش دستگاه تجهیزات قاچاق دریافت اینترنت استارلینک به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی بیان داشت: ماموران پلیس اقتصادی شهرستان بابل در راستای تشدید مبارزه با قاچاق کالا و در پی اخبار و اطلاع واصله از منابع و مخبرین مبنی بر اینکه افرادی در امر تهیه و توزیع تجهیزات دریافت اینترنت استارلینک فعالیت دارند موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران با هماهنگی قضایی از محل های مورد نظر بازرسی به عمل آوردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بابل تصریح کرد: در بازرسی های به عمل آمده ۶ دستگاه تجهیزات کامل دریافت اینترنت استارلینک کشف و ضبط شد .

سرهنگ عزیزی با اشاره به این که کارشناسان ارزش اموال مکشوفه قاچاق را ۳۰ میلیار ریال براورد کردند، گفت: در این رابطه ۶ نفر متهم شناسایی که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6798110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها