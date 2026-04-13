جمع آوری ۶۷ دستگاه ماینر غیرمجاز متصل به اینترنت استارلینک در شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدرضا خسروی گفت: شاخصههای کلیدی و اصلی ابلاغی صنعت برق که تأثیر زیادی بر تأمین پایدار برق دارند در هر شرایطی وحتی در شرایط بحرانی با جدیت پیگیری میشود.
وی افزود: در ایام جنگ رمضان، تعداد۶۷ دستگاه ماینر از ۷ مرکز استخراج رمز ارز غیرمجاز مجهز به اینترنت ماهوارهای طی بازه زمانی چهل روزه کشف و ضبط شد.
خسروی از پایش شبانه روزی شبکه به منظور شناسایی آسیبها و فعالیتهای غیرمجاز خبر داد و افزود: این دستگاههای ماینر از منازل مسکونی، باغ شهرها، سولههای صنعتی و سایر اماکن کشف شد.
به گفته این مقام مسئول، مبارزه با ماینرهای غیرمجاز در زمره اهداف ۱۴ مگاپروژه ابلاغی ورازت نیرو قرار می گیرد و نسبت به این موضوع اهتمام ویژهای داریم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز خاطرنشان کرد: فعالیت بسیاری از مراکز استخراج رمزارز غیرمجاز به دلیل قطعی اینترنت متوقف شده بود و گروهی با راه اندازی خطوط استارلینک اقدام به راه اندازی ماینرهای غیرمجاز کرده بودند.
خسروی نقش گزارش های مردمی در کشف مراکز استخراج رمز ارز غیرمجاز را پراهمیت برشمرد و از شهروندان درخواست کرد با همکاری در این زمینه از پاداش های قابل توجه بهره مند شوند.
