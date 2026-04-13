به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله عبدی بحرینی اظهار کرد: پویش جان فدا با هدف پیوستن مردم به صفوف مقابله با دشمنان خارجی و مشارکت همگانی در حمایت از ارزش‌های ملی ایجاد شده است.

وی افزود: بیش از ۲۲ میلیون نفر تاکنون در این پویش ثبت‌نام کرده‌اند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان رودان ادامه داد: کارکنان ستادی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان رودان با ثبت‌نام ۱۰۰ درصدی در پویش جان فدا، اعلام آمادگی کردند تا نقش موثری در مقابله با تهدیدات آمریکایی-صهیونیستی ایفا کنند.

علاقه‌مندان به پیوستن به این حرکت می‌توانند از طریق لینک https://janfadaa.ir/ اقدام کنند.