«تنگه هرمز تا ابد در دست ایران» بر دیواره میدان ونک

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان زیباسازی شهرداری تهران اعلام کرد: هم‌زمان با برگزاری مذاکرات در پاکستان، از جدیدترین دیوارنگاره میدان ونک با عنوان «تنگه هرمز تا ابد در دست ایران» رونمایی شد.

این اثر هنری با مضمون «کنترل تنگه هرمز تا همیشه در اختیار ایران است»، بار دیگر بر جایگاه راهبردی ایران در منطقه تأکید دارد.

طراحی این دیوارنگاره در ادامه پویش فرهنگی تبلیغی « آمریکا هیچ غلطی نتوانست بکند» با بهره‌گیری از نمادهای جغرافیایی بر تداوم حاکمیت و قدرت بازدارندگی ایران در این آبراه استراتژیک تأکید دارد.

این اقدام هنری – سیاسی، پیام روشنی به طرف‌های خارجی درباره خطوط قرمز ایران در حوزه خلیج فارس و تنگه هرمز است.