هراس غرب از رزمایش ولایت 90 / نبرد قدرت ایران و آمریکا در تنگه هرمز

به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش 10 روزه ولایت 90 از ابتدای هفته گذشته که در منطقه ای به وسعت 2 هزارکیلومتر مربع در منطقه شرق تنگه هرمز، دریای عمان، خلیج عدن و شمال اقیانوس هند آغاز شده، طی روزهای اخیر همواره در صدر عناوین خبری رسانه های جهان به ویژه غرب قرار داشته است.

بر این اساس، منطقه بسیار حساس و استراتژیک این عملیات (تنگه هرمز) و وسعت دو هزار کیلومتر مربعی پهنه انجام رزمایش همگی از مسائلی است که ویژه رزمایش ولایت 90 بوده و غربیها را به تامل واداشته است.

کشورهایی که هر از چندگاهی در سالهای اخیر دم از تحریم نفتی ایران به عنوان گزینه افزایش فشار می زدند، این روزها با مشاهده قدرت نمایی ایران در تنگه هرمز شاید دیگر جرات اتخاذ چنین مواضعی را پیدا نکنند.



ناوشکن جماران

اافزایش محسوس قیمت جهانی نفت از آغاز رزمایش ولایت 90 از مسائلی بود که با وجود تاکید ایران بر اینکه رزمایش اخیر شامل بستن تنگه هرمز نمی شود، رخ داده است. این در حالی است که ماهها پیش از آغاز ای رزمایش تنها خبر انجام احتمالی آن نیز بر قیمت جهانی نفت اثر افزایشی داشت.

این مسائل در حالی رخ داده که مقامات ارشد نظامی ایران نمایش عزم، اراده، اقتدار و قدرت دفاعی نیروهای مسلح و توان بازدارندگی نیروی دریایی در آبهای بین المللی را از مهمترین اهداف این مانور دانسته اند.

آزمایش توان نظامی ایران و آمریکا در تنگه هرمز

در همین راستا خبرگزاری فرانسه ساعتی پیش در گزارشی با این عنوان "آزمایش قدرت میان ایران و آمریکا در تنگه هرمز" به پوشش تحولات رزمایش ولایت 90 در روز هشتم برگزاری آن پرداخته است.

در این گزارش آمده است: در دو روز گذشته تنشها میان واشنگتن و تهران پس از تهدیدات ایران در زمینه بستن تنگه استراتژیک هرمز که تاثیر بسزایی بر تجارت جهانی نفت دارد بالاگرفته است، این در حالی است که ناوهای دو کشور در روزهای اخیر توان خود را در منطقه به نمایش گذاشته اند.

در ادامه این گزارش با اشاره به مواضع اخیر سردار "حسین سلامی" درباره هشدارهای آمریکا در زمینه بستن تنگه هرمز آمده است: این مقام نظامی ایران تاکید کرده که این کشور در راستای دفاع از مصالح خود تمامی گزینه ها را در نظر دارد.

خبرگزاری فرانسه با اشاره به اینکه 40 درصد از تجارت جهانی نفت از طریق تنگه 50 کیلومتری هرمز صورت می پذیرد، نوشت: تنشها در حالی بالا گرفته که مقامات ایران از عبور یک ناو هواپیمابر آمریکایی از تنگه هرمز در منطقه انجام عملیات خبر دادند.

عبور ناوهای آمریکایی از تنگه هرمز و آزمایش موشکهای دوربرد ایران

نیروی دریایی آمریکا نیز عبور دو ناو آمریکایی را از تنگه هرمز تایید کرد. در همین ارتباط "ربکار ریباریچ" سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا اعلام کرد: ناو هواپیمابر یو اس اس جان استینس و ناو موشک انداز یو اس اس موبایل بی از تنگه هرمز بر اساس برنامه از پیش تعیین شده عبور کردند.

این خبرگزاری تاکید کرد: مقامات نظامی ایران نیز اخیرا از رصد هوایی یکی از ناوهای آمریکایی در منطقه انجام رزمایش خبر داده بودند.

خبرگزاری آلمان نیز در گزارشی به آغاز آزمایش موشکهای دوربرد ایران در تنگه هرمز خبر داد و نوشت: این عملیات در حالی انجام می شود که تنشهای کلامی میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر بالاگرفته است.