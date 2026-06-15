به گزارش خبرنگار مهر، موضوع خلیج فارس و تنگه هرمز در آثار هنرمندان و طراحان ایرانی، فراتر از یک نگاه جغرافیایی، همواره با مفاهیمی چون «هویت ملی»، «حاکمیت» و «تنش‌های ژئوپلیتیک» گره خورده است. «تنگه هرمز» به عنوان نمادی از قدرت، فشار و گره‌گاه جهانی به تصویر کشیده می‌شود و هنرمندان در این آثار به جای نمایش مستقیم کشتی‌ها یا نظامی‌گری، از استعاره‌ها استفاده می‌کنند. در گزارش پیش رو به معرفی تعدادی از این آثار می پردازیم.

اثر زیر توسط زهرا گنجی طراحی شده که برای دختران میناب خلق شده است. در این پوستر، طراح موهای دختر مینابی به شکل تنگه هرمز ترسیم شده است که نشانه‌ای از دفاع همه ایرانیان به‌ویژه دخترانی که در میناب شهید شده‌اند از خاک ایران است.

۲ اثر زیر متعلق به زهرا سادات طباطبایی است که در یکی خانواده ایرانی را در خاک کشور ایران ترسیم کرده که در آرامش در حال زندگی هستند و در دیگر اثرش، کشور ایران در جوار تنگه هرمز را همچون دژی استوار ترسیم کرده است که از ورود کشتی بیگانه جلوگیری می‌کند.

عنوان اثر بعدی «لکه ننگ را پاک می‌کنیم» است که توسط امیرعباس بیات طراحی شده است. در این طرح، هنرمند در خلیج‌فارس و دریای عمان، خس و خاشاک و لکه‌هایی را ترسیم کرده که همان آمریکایی‌ها هستند که با پاک‌کن ایران درصدد است آنها را پاک کند.

«تار و پود قدرت ایران» پوستر بعدی است که توسط فاطمه خاتمی طراحی شده است. در این پوستر، تنگه هرمز با نخ بافتنی که همان مردم ایران هستند، ترسیم شده است که نشان از قدرت ملت ایران دارد.

۲ پوستر زیر را ابوالفضل کریمی طراحی کرده است که با استفاده از قابلیت‌های تصویری ترامپ، او را در پس‌زمینه تنگه هرمز ترسیم کرده که در یک اثر، دهانش با تنگه هرمز بسته شده و در اثر بعدی، در تنگه هرمز گیر افتاده است.

هنر و هنرمند ایرانی نشان داده است که در مواجهه با چالش‌هایی که برای کشور پیش می‌آید همچون خلیج فارس و تنگه هرمز، می‌تواند از یک «سند تاریخی» به سمت یک «بیانیه سیاسی-اجتماعی» حرکت کند؛ جایی که طراحان تلاش می‌کنند با زبان بصری، حقانیت تاریخی ایران و اهمیت استراتژیک این منطقه را به جهان نشان دهند.