بیش از ۱۵ هزار واحد خون در خوزستان اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فیضی پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در شرایط جنگ تحمیلی شوم مردم همیشه در صحنه خوزستان با مراجعه به پایگاه‌های انتقال خون استان و اهدای خون بار دیگر روحیه نوع دوستی و همدلی خود را نشان دادند.

وی افزود: در حال حاضر در هیچ نوع گروه خونی کمبودی وجود ندارد و ذخیره خون در شرایط بسیار مطلوب است که برای بیماران نیازمند به ویژه تالاسمی مورد استفاده قرار گیرد؛ البته نیاز به اهدای خون و فرآورده‌های خونی همیشگی است.

فیضی ادامه داد: شهروندان خوزستانی با حضور داوطلبانه و آگاهانه با اهدای خون، نشان دادند که فرهنگ یاری‌رسانی به همنوع و توجه به نیاز بیماران، جایگاهی ریشه‌دار در میان آنان دارد.

مدیر کل انتقال خون خوزستان اضافه کرد: این حضور مسئولانه و پرشور، بیانگر نهادینه شدن فرهنگ والای اهدای خون در میان اقشار مختلف جامعه است؛ فرهنگی که با تکیه بر روحیه ایثار و همدلی، پیام‌آور امید و زندگی برای بسیاری از بیماران خواهد بود.