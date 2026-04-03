مرکز انتقال خون کرمانشاه امروز جمعه میزبان اهداکنندگان خون است

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تأمین نیاز مراکز درمانی و کمک به بیماران نیازمند فرآوردههای خونی، مرکز اهدای خون کرمانشاه در روز جمعه ۱۴ فروردین ۱۴۰۵ فعال بوده و آماده پذیرایی از اهداکنندگان خون است.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجام شده، مرکز اهدای خون کرمانشاه واقع در میدان فرمانداری از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ پذیرای حضور داوطلبان و شهروندان نوعدوست خواهد بود تا با اهدای خون خود در تأمین ذخایر خونی مورد نیاز استان مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در این امر حیاتی بیان کرد: در بسیاری از مواقع، حتی یک واحد خون میتواند جان بیماران زیادی را نجات دهد و تفاوت میان زندگی و مرگ برای بیماران نیازمند خون و فرآوردههای خونی باشد.
میرزاده ادامه داد: بیماران مبتلا به بیماریهای خاص، افراد نیازمند جراحیهای سنگین، مصدومان حوادث و بسیاری از بیماران بستری در مراکز درمانی به صورت مستمر به خون و فرآوردههای خونی نیاز دارند و تأمین این نیاز تنها با مشارکت داوطلبانه مردم امکانپذیر است.
وی اهدای خون را یکی از ارزشمندترین جلوههای همدلی اجتماعی دانست و تصریح کرد: اهدای خون تنها یک اقدام انساندوستانه ساده نیست، بلکه نمادی از مسئولیتپذیری اجتماعی، نوعدوستی و عشق به همنوع است که میتواند امید تازهای در دل بیماران و خانوادههای چشمانتظار ایجاد کند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه از شهروندان دعوت کرد با حضور در مرکز اهدای خون، در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند و گفت: از همه مردم نیکوکار استان دعوت میکنیم با اهدای خون در این حرکت ارزشمند و نجاتبخش سهیم شوند تا همچنان شاهد تداوم فرهنگ ایثار، همدلی و کمک به همنوع در جامعه باشیم.
