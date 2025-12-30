مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه تیم سیار خونگیری در شهرستان روانسر اظهار داشت: در راستای توسعه فرهنگ اهدای خون و تأمین مستمر ذخایر خونی مورد نیاز بیماران، تیم سیار انتقال خون روز سهشنبه ۹ دیماه ۱۴۰۴ در این شهرستان مستقر خواهد شد.
وی افزود: این برنامه با شعار «چون جان انسان شعور ماست» و با مشارکت مردم شریف و نوعدوست شهرستان روانسر برگزار میشود و تلاش شده است شرایطی فراهم شود تا شهروندان بتوانند بهراحتی در این اقدام انساندوستانه مشارکت داشته باشند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: تیم سیار خونگیری در روز سهشنبه ۹ دیماه در ساختمان جمعیت هلالاحمر شهرستان روانسر مستقر است و از تمامی داوطلبان واجد شرایط برای اهدای خون پذیرایی خواهد شد.
میرزاده با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در اهدای خون عنوان کرد: حضور مردم در این برنامه نقش مؤثری در نجات جان بیماران، مصدومان حوادث و نیازمندان به فرآوردههای خونی دارد و استمرار چنین مشارکتهایی برای سیستم سلامت استان حیاتی است.
وی ادامه داد: از تمامی داوطلبان اهدای خون درخواست میشود در زمان مراجعه، کارت ملی به همراه داشته باشند تا فرآیند پذیرش و خونگیری با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: اهدای خون اقدامی کاملاً داوطلبانه، ایمن و انساندوستانه است و امید میرود مردم شریف روانسر با حضور پررنگ خود در این برنامه، بار دیگر روحیه ایثار و همدلی را به نمایش بگذارند.
نظر شما