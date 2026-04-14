  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۵۴

کمبود نیرو در سازمان انتقال خون

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران به اهمیت منابع انسانی و حضور حداکثری کارکنان مراکز اهدای خون در دوران جنگ تحمیلی پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی علی عسگری، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران روز سه‌شنبه به مناسبت روز ملی منابع انسانی با تأکید بر نقش کلیدی نیروی انسانی در سازمان، گفت: ما در ایام جنگ شاهد حضور بی‌نظیر و حداکثری بخش های فنی اعم از واحد اهداکنندگان و آفرزیس، آزمایشگاه تولید و فرآوری، آزمایشگاه غربالگری و گروه بندی ،پخش خون، حراست و پشتیبانی، کنترل کیفی و سرولوژی اختصاصی و بخش‌های متعدد دیگر در ادارات کل و خدمت رسانی ایشان به اهدا کنندگان و تامین خون مورد نیاز بیماران بودیم.

این مقام مسئول با بیان وضعیت فعلی نیروی انسانی عنوان کرد: سازمان انتقال خون نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ نیرو دارد اما متاسفانه با کمبود شدید نیرو مواجه است.

وی همچنین افزود: در سال‌های اخیر، نزدیک به ۳۰ درصد پرسنل به دلایل حقوق پایین و سختی کار از سازمان خارج شدند.

حاجی علی عسگری بر لزوم توجه به رفاهیات و مزایای پرسنلی تأکید کرد و گفت: تمام تلاش ما بر تأمین شرایطی مناسب‌تر و شایسته برای همکاران است.

وی در پایان ضمن تبریک مجدد روز ملی منابع انسانی، توضیح داد: ما در سازمان انتقال خون عزم جدی داریم تا با برنامه ریزی و هماهنگی لازم با نهادهای مرتبط در راستای حمایت از زحمات و خدمات کارکنان خدوم سازمان، گام های موثری جهت افزایش جبران پرداخت های پرسنلی و ارائه تسهیلات و بسته های حمایتی برداریم.

گفتنی است ۲۵ فروردین‌ماه در تقویم ملی، مصادف با روز بزرگداشت عطار نیشابوری به نام روز ملی منابع انسانی نامگذاری شده است.

کد مطلب 6800663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها