کمبود نیرو در سازمان انتقال خون

به گزارش خبرگزاری مهر، حاجی علی عسگری، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان انتقال خون ایران روز سه‌شنبه به مناسبت روز ملی منابع انسانی با تأکید بر نقش کلیدی نیروی انسانی در سازمان، گفت: ما در ایام جنگ شاهد حضور بی‌نظیر و حداکثری بخش های فنی اعم از واحد اهداکنندگان و آفرزیس، آزمایشگاه تولید و فرآوری، آزمایشگاه غربالگری و گروه بندی ،پخش خون، حراست و پشتیبانی، کنترل کیفی و سرولوژی اختصاصی و بخش‌های متعدد دیگر در ادارات کل و خدمت رسانی ایشان به اهدا کنندگان و تامین خون مورد نیاز بیماران بودیم.

این مقام مسئول با بیان وضعیت فعلی نیروی انسانی عنوان کرد: سازمان انتقال خون نزدیک به ۴ هزار و ۶۰۰ نیرو دارد اما متاسفانه با کمبود شدید نیرو مواجه است.

وی همچنین افزود: در سال‌های اخیر، نزدیک به ۳۰ درصد پرسنل به دلایل حقوق پایین و سختی کار از سازمان خارج شدند.

حاجی علی عسگری بر لزوم توجه به رفاهیات و مزایای پرسنلی تأکید کرد و گفت: تمام تلاش ما بر تأمین شرایطی مناسب‌تر و شایسته برای همکاران است.

وی در پایان ضمن تبریک مجدد روز ملی منابع انسانی، توضیح داد: ما در سازمان انتقال خون عزم جدی داریم تا با برنامه ریزی و هماهنگی لازم با نهادهای مرتبط در راستای حمایت از زحمات و خدمات کارکنان خدوم سازمان، گام های موثری جهت افزایش جبران پرداخت های پرسنلی و ارائه تسهیلات و بسته های حمایتی برداریم.

گفتنی است ۲۵ فروردین‌ماه در تقویم ملی، مصادف با روز بزرگداشت عطار نیشابوری به نام روز ملی منابع انسانی نامگذاری شده است.