صدراعظم آلمان: جنگ علیه ایران ریشه اصلی مشکلاتی است که با آن مواجهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی تایمز آو اسرائیل، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد که خانوارهای آلمانی با شوک انرژی ناشی از جنگ در غرب آسیا دست و پنجه نرم می‌کنند. وی سپس هشدار داد که این درگیری عواقب اقتصادی طولانی مدتی خواهد داشت.

این بیانیه پس از آن منتشر شد که قیمت نفت پس از عدم موفقیت مذاکرات صلح میان ایران و آمریکا در اسلام آباد که با کارشکنی ها و زیاده خواهی های واشنگتن رخ داد، دوباره افزایش یافت.

صدراعظم آلمان گفت: جنگ (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران) ریشه اصلی مشکلاتی است که ما در کشورمان با آن مواجه هستیم. برلین تمام تلاش خود را برای پایان دادن به این درگیری انجام می‌ دهد. البته دولت نمی‌ تواند همه عدم قطعیت‌ ها، همه خطرات و همه اختلالات در سیاست جهانی را به دوش بکشد.

به گزارش رویترز، قیمت سوخت در آلمان مانند هر جای دیگر، از زمان آغاز تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه ایران به شدت افزایش یافته است.