به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی اظهار کرد: در حال حاضر باغوحش باراجین قزوین میزبان گونههای متنوعی از جانوران است و براساس آخرین آمار ثبت شده، ۱۵ گونه پستاندار، ۵۸ گونه پرنده، چهار گونه خزنده، چهار گونه دوزیست و ۶ گونه ماهی در این مجموعه نگهداری میشود.
وی افزود: مجموع تعداد این گونهها در باغوحش باراجین به ۶۴۱ فرد میرسد که تحت نظارت کارشناسان و با رعایت استانداردهای زیستمحیطی نگهداری میشوند.
هاشمی با اشاره به ارزیابیهای اخیر از وضعیت این باغوحش، تصریح کرد: در بازدیدهای انجام شده، شرایط بهداشتی و تغذیهای حیوانات مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه نتایج نشان میدهد که وضعیت نگهداری گونهها مناسب بوده و مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.
این مسئول با اشاره به افزایش هزینههای تامین خوراک حیوانات در ماههای اخیر، افزود: اگرچه قیمت مواد غذایی مورد نیاز حیوانات افزایش یافته، اما در بازدید از انبارهای ذخیره خوراک و بررسی روند تامین غذا، کمبود یا مشکل خاصی مشاهده نشد و غذای مورد نیاز گونهها به شکل مناسب تامین میشود.
وی درباره وضعیت بیماریهای احتمالی در باغوحش نیز گفت: با وجود آنکه در سطح استان مواردی از آنفلوانزا مشاهده شده بود، اما با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل دامپزشکی استان، اقدامات پیشگیرانه از جمله قرنطینه باغوحش انجام شد و خوشبختانه هیچ موردی از بیماری در میان حیوانات این مجموعه گزارش نشده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین تاکید کرد: پایشهای دورهای و نظارتهای مستمر برای بررسی وضعیت سلامت حیوانات در این مجموعه انجام میشود تا در صورت مشاهده هرگونه مشکل، اقدامات لازم در سریعترین زمان ممکن صورت گیرد.
هاشمی با اشاره به استانداردهای مورد نیاز برای مدیریت باغوحشها، اظهار کرد: مجموعهای از شاخصها و استانداردها برای ارزیابی عملکرد باغوحشها وجود دارد که شامل نحوه نگهداری و جایگاه گونهها، تامین غذای مناسب، رعایت مسایل بهداشتی، ایمنی حیوانات، جداسازی گونهها و همچنین چیدمان اصولی محل نگهداری آنها میشود.
وی افزود: بررسیهای کارشناسی نشان میدهد که این استانداردها در باغوحش باراجین رعایت شده و گونههای مختلف جانوری براساس شرایط زیستی و نیازهای طبیعی خود در جایگاههای مناسب نگهداری میشوند.
این مسئول همچنین به موضوع جداسازی گونههای جانوری در این مجموعه اشاره کرد و گفت: در باغوحش باراجین جداسازی گونهها به شکل اصولی انجام شده و این موضوع براساس نظر کارشناسان و ضوابط تخصصی صورت گرفته تا از بروز هر گونه آسیب احتمالی و یا تنش میان گونهها جلوگیری شود.
وی به نقش باغوحش باراجین در نگهداری و تیمار برخی گونههای آسیبدیده در استان نیز اشاره کرد و افزود: این مجموعه علاوه بر کارکرد آموزشی و گردشگری، در برخی موارد به عنوان محل نگهداری و مراقبت از گونههای جانوری آسیبدیده نیز عمل میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست قزوین خاطرنشان کرد: از مردم درخواست میکنیم اگر گونه جانوری آسیبدیدهای را در سطح استان مشاهده کردند، با این اداره کل در سریع ترین زمان ممکن تماس بگیرند تا نیروهای تخصصی ما برای انتقال و نگهداری از حیوان آسیب دیده در باغوحش یا مراکز مرتبط اقدام کنند.
