تقویت بخش امور پزشکی حرم حضرت عباس(ع) با همکاری اداره بهداشت کربلا

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت بخش امور پزشکی آستان مقدس عباسی با اداره بهداشت کربلا درباره تقویت همکاری و هماهنگی در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی رایزنی کرد.

این گفتگوها در جریان دیدار دکتر هیفا تمیمی، رئیس بخش امور پزشکی و ماهر خالد، معاون وی، با صفا الدده، مدیر اداره بهداشت کربلا، و با حضور شماری از مسئولان و مدیران دو طرف انجام شد. التمیمی در این دیدار اظهار داشت که این نشست در چارچوب گسترش همکاری با نهادهای بهداشتی و بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های مشترک جهت ارتقای سطح خدمات پزشکی، بویژه در ایام زیارت‌های میلیونی، برگزار شده است.

وی افزود: همکاری میان دو طرف به اجرای برخی پروژه‌های مهم بهداشتی از جمله افتتاح مرکز خدمات پزشکی اورژانسی سید جعفر حلی در سال جاری منجر شده است؛ مرکزی که خدمات درمانی کامل را به زائران و شهروندان کربلا ارائه می‌دهد.

در پایان این دیدار، هیأت بخش امور پزشکی از ساختار و عملکرد اداری اداره بهداشت کربلا قدردانی کرد و تلاش‌های آن را در ارائه خدمات بهداشتی به زائران و مردم این استان مورد ستایش قرار داد.