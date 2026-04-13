۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۶

گرمای بهاری در کویر خراسان جنوبی؛ ثبت دمای ۳۳ درجه در طبس

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در شبانه‌روز گذشته، حداکثر دمای هوا در بندان و طبس ۳۳ درجه سلسیوس ثبت شده است.

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط جوی پیش روی استان، بیان کرد: برای فردا ۲۵ فروردین، افزایش سرعت وزش باد در استان پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه در شبانه روز آینده در اغلب نقاط استان وزش تندباد و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود، افزود: همچنین در نیمه غربی استان افزایش متناوب ابر و بارش پراکنده قابل پیش بینی است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه به لحاظ دمایی هم تا صبح فردا روند تغییرات دما افزایشی است، گفت: نوسانات دمایی در مرکز استان طی شبانه‌روز گذشته بین ۲۵ و ۱۱ درجه سلسیوس بوده است.

زارعی بیان کرد: همچنین سربیشه با حداقل دمای هشت درجه سلسیوس خنک‌ترین و بندان و طبس با حداکثر دمای ۳۳ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بوده‌اند.

کد مطلب 6799977

