روایت فایننشال تایمز از استیصال ترامپ در طرح محاصره دریایی 

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه انگلیسی فایننشال تایمز در گزارشی به بررسی ابعاد طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای محاصره تنگه هرمز پرداخته و نوشت که ظاهراً هدف از محاصره دریایی، کاهش توانایی ایران برای تأمین مالی دفاع خود و محدود کردن درآمدهای حاصل از صادرات نفت است، اما چنین عملیاتی بازارهای جهانی انرژی را بی‌ثبات کرده و باعث افزایش جدی قیمت نفت شود.

بر اساس این گزارش، طرح مذکور همچنین آتش‌بس شکننده‌ دو هفته ای که سه‌شنبه گذشته بین آمریکا و ایران حاصل شده بوده را به خطر می‌اندازد.

جنیفر کاوانا، مدیر تحلیل نظامی در مرکز تحقیقات «اولویت‌های دفاعی» در واشنگتن، گفت: بستن کامل تنگه باعث افزایش بیشتر قیمت نفت نسبت به گذشته می‌شود و فشار جامعه بین‌المللی بر آمریکا را افزایش می‌دهد. وی افزود: این طرح به وضوح نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور چقدر ناامید است و احساس می‌کند گزینه‌هایش تمام شده است.

«ولی نصر»، مقام سابق آمریکایی و استاد دانشگاه جانز هاپکینز در این رابطه گفت که تهدید ترامپ به بستن تنگه در کوتاه‌مدت، جمهوری اسلامی را نگران نخواهد کرد، زیرا تهران می داند که بستن آن فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد تا بر ایران.

وی افزود: این طرح ایرانی‌ها را آزار نمی‌دهد، بلکه چنگال خفه‌ کننده آنها بر اقتصاد جهانی را قویتر می‌کند... ایرانی‌ها می‌توانند تنگه باب‌المندب را ببندند، و آنگاه آمریکا مجبور خواهد شد با این موضوع کنار بیاید.

«مارک وارنر» سناتور دموکرات از ویرجینیا به CNN گفت: من نمی‌فهمم که چگونه محاصره تنگه هرمز باعث می‌شود ایرانی‌ها آن را باز کنند. من هیچ ارتباطی بین این دو نمی‌بینم.

محاصره دریایی که ترامپ اعمال کرد، نشان‌دهنده تغییر ناگهانی از استراتژی واشنگتن برای اجازه دادن به ایران برای ادامه صادرات نفت جهت تلاش برای آرام کردن بازارهای انرژی است. این در حالی است که ایران جایگزین‌هایی برای واردات مواد غذایی و سایر کالاها دارد، چرا که با ۱۵ کشور مرز زمینی مشترک دارد که از جمله آنها مسیرهای زمینی به عراق و ترکیه در غرب، کشورهای آسیای مرکزی و روسیه در شمال، و افغانستان و پاکستان در شرق است.

«جنیفر کاوانا» در این رابطه افزود که محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز چالش‌ها و معضلات عملیاتی را ایجاد خواهد کرد که در طول عملیات هدف قرار دادن محموله‌های انرژی مرتبط با ونزوئلا وجود نداشت.

وی افزود: فرض کنید یک کشتی متعلق به یک کشور خلیج فارس یا فرانسه از تنگه عبور می‌کند و عوارض را پرداخت کرده است. آمریکا چه خواهد کرد؟ آیا نفتکش متعلق به متحدان خود را توقیف می‌کند؟ حال فرض کنید یک کشتی چینی عوارض را پرداخت کرده است. آیا آمریکا یک نفتکش چینی را توقیف خواهد کرد؟ در این صورت چینی‌ها چه واکنشی خواهند داشت؟