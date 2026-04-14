مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پیامدهای احتمالی بسته شدن تنگه هرمز برای تجارت جهانی، اظهار کرد: تنگه هرمز هنوز به‌صورت کامل بسته نشده و تبادل ورود و خروج کالا، اعم از کالاهای تجاری، مشتقات نفتی و حامل‌های انرژی در آن جریان دارد، اما در عین حال با افزایش قابل توجه کرایه حمل و نرخ حامل‌های انرژی مواجه هستیم.

وی افزود: در چنین شرایطی می‌توان نتیجه گرفت که تنگه هرمز یک گلوگاه استراتژیک اقتصادی، جغرافیایی و نظامی است که حتی بدون انسداد قطعی نیز اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده و موجب افزایش نرخ تمام‌شده کالاها شده است.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته بیان کرد: اگر سناریوی انسداد کامل در تنگه هرمز رخ دهد، واقعیت این است که بین ۲۰ تا ۳۰ درصد حامل‌های انرژی مورد مصرف جهان، شامل نفت خام، گاز و سایر محصولات انرژی‌محور، دچار اختلال جدی خواهد شد و این موضوع می‌تواند قیمت نفت را از حدود ۱۱۵ دلار فعلی در هر بشکه به حدود ۲۰۰ دلار افزایش دهد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی با یک زیان چندلایه در سطح جهانی مواجه خواهیم شد و اگر فرض بر این باشد که آمریکا به دنبال محاصره دریایی و انسداد این مسیر باشد، نه‌تنها کمکی به اقتصاد جهانی نمی‌کند بلکه به توقف تولید و تجارت جهانی سرعت خواهد بخشید.

پل‌مه همچنین تصریح کرد: در حال حاضر استفاده از تنگه هرمز برای تمامی کشورها، به‌جز کشورهایی که متخاصم تلقی شده و اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی ایران انجام داده‌اند، با هماهنگی ایران و در چارچوب حقوق بین‌الملل در جریان است.

وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر این است که سهم خلیج فارس از تجارت جهانی بیش از ۲۰ درصد است و سالانه بالغ بر ۱۶۰۰ میلیارد دلار تبادلات مالی در این منطقه انجام می‌شود. با این حال، طی بیش از ۴۰ روز اخیر این روند با متوقف شده و همین مسئله موجب زیان گسترده در بورس‌های جهانی و ضرر شرکت‌هایی شده که در حوزه انرژی و اقتصاد سرمایه‌گذاری‌های سنگین داشته‌اند.

دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته یادآور شد: این وضعیت نمونه‌ای روشن از سوءمدیریت و سوءتدبیر سیاست‌گذاران آمریکایی در ایجاد یک جنگ اقتصادی است که در نهایت نه‌تنها منجر به گشایش نشده بلکه خسارات اقتصادی آن بیش از پیش متوجه خود آنها شده و اقتصاد جهانی را نیز درگیر کرده است.

وی گفت: تمام اقتصاددانان و نظریه‌پردازان اقتصادی معتقدند دولت آمریکا و به‌ویژه ترامپ در یک مخمصه اقتصادی گرفتار شده و اقدامات فعلی نیز نه برای حل بحران بلکه برای ایجاد گشایش‌های مقطعی است، در حالی که این روند موجب تعمیق بحران در اقتصاد جهانی می‌شود.

پل‌مه در پایان خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود آمریکا هرچه سریع‌تر با رویکردی عقلانی، معقول و مبتنی بر مذاکره برد - برد وارد تعامل شود و حقوق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسد تا از تشدید بحران و حرکت اقتصاد جهانی به سمت ورشکستگی جلوگیری شود.