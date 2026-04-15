ظرفیت بنادر شمالی پاسخگوی نیاز کشور است؛ تداوم فعالیت بنادر جنوبی

یحیی ضیایی مهرجردی، مشاور فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره ظرفیت تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی در بنادر شمالی کشور در مقایسه با بنادر جنوبی، اظهار کرد: ظرفیت بنادر جنوبی کشور بهطور طبیعی با بنادر شمالی متفاوت است و بزرگترین بنادر ایران در جنوب کشور قرار دارند.
وی افزود: یکی از مهمترین تفاوتها به عمق آب و میزان آبخور شناورها بازمیگردد؛ بهطوری که در بنادر جنوبی امکان پذیرش شناورهایی با آبخور تا ۱۷ متر وجود دارد، در حالی که این عدد در بنادر شمالی حداکثر حدود ۴.۵ متر است و همین موضوع موجب کاهش تناژ حملونقل دریایی در این بنادر میشود.
ضیایی بیان کرد: با وجود این محدودیتها، راهکارهای متعددی برای تأمین نیازهای کشور پیشبینی شده و از مسیرهای مختلف میتوان مایحتاج اساسی را تأمین کرد.
وی با اشاره به نقش شبکه ریلی در پشتیبانی از حملونقل کالا، گفت: زیرساختهای ریلی نیز به این چرخه متصل است و مسیرهایی مانند اینچهبرون و سرخس فعال هستند و ارتباط با باکو نیز برقرار است، بنابراین از این نظر مشکلی وجود ندارد.
مشاور فدراسیون حملونقل و لجستیک ایران تصریح کرد: در حال حاضر بنادر جنوبی کشور فعال هستند و عملیات تخلیه و بارگیری در آنها ادامه دارد، هرچند ممکن است بخشی از ظرفیت آنها کاهش یافته باشد، اما این کاهش بهگونهای نیست که خللی در روند تأمین کالا ایجاد کند.
وی یادآور شد: در کنار آن، مناطق آزاد شمالی کشور از جمله منطقه آزاد انزلی، منطقه آزاد ماکو و منطقه آزاد ارس نیز در حال فعالیت هستند و نقش خود را در زنجیره تأمین ایفا میکنند.
ضیایی ادامه داد: پیش از بروز این شرایط، تمهیدات لازم از سوی مسئولان و همچنین بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی اندیشیده شده بود و شرکتهای حملونقل نیز بهطور کامل در میدان حضور دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: روند تأمین و جابهجایی کالا متوقف نشده و اگرچه ممکن است نسبت به گذشته با سختیهایی همراه شده باشد، اما فعالیتها همچنان در جریان است و نیازهای کشور در حال تأمین است.
