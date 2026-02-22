مسعود پلمه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با تکذیب ادعای توقف تردد کشتیها به بنادر جمهوری اسلامی ایران و بالعکس، اظهار کرد: ما امروز نامهای دریافت کردیم که در آن با استناد به مذاکرات شورای گفتگوی اتاق بازرگانی بوشهر، اعلام شده بود حمل کالا به بنادر کشور متوقف شده است.
وی افزود: مرجع اصلی اعلام وجود یا عدم وجود تبادل حملونقل دریایی، انجمن کشتیرانی است و ما اطلاع دقیق داریم که هیچگونه اخلال و ممانعتی در حمل کالا به بنادر جمهوری اسلامی ایران یا از بنادر ایران به مقاصد بینالمللی وجود ندارد.
گلایهمند تأخیر در پهلودهی کشتیها در بندر شهید رجایی هستیم
پلمه ادامه داد: همچنین هیچ اخلالی در تردد کشتیهای با پرچم جمهوری اسلامی ایران و بالعکس، یعنی شناورهای خارجی به بنادر ایران، مشاهده نمیشود. بنابراین مفاد این نامه را تکذیب میکنیم و به نظر میرسد سوءبرداشت یا سوءتفاهمی از مذاکرات مطرحشده در آن جلسه رخ داده باشد.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با اشاره به وضعیت فعالیت بنادر کشور گفت: بندر شهید رجایی بندرعباس به عنوان بزرگترین بندر کانتینری کشور از حیث ورود کالای کانتینری، در حال تکمیل ظرفیت است. حتی ما گلایهمندی خود را نسبت به تأخیر در پهلودهی کشتیها و کندی در عملیات تخلیه و بارگیری در بندر شهید رجایی اعلام کردهایم.
وی یادآور شد: همچنین اعتراض خود را به سازمان توسعه تجارت درباره تأخیر در ترخیص کالاها اعلام کردهایم. در شرایط فعلی و بهویژه در روزهای پایانی سال که بازار نیازمند تأمین کالا برای ماه مبارک رمضان و عید نوروز است، انتظار داریم تمهیدات لازم برای تسریع در ترخیص کالاها اتخاذ شود تا اقلام مورد نیاز هرچه سریعتر به بازار و دست مردم برسد.
پلمه در پاسخ به این پرسش که آیا مشکلات ارزی مانع اصلی ترخیص کالاهاست، تصریح کرد: بخشی از کالاها با ارز واردکننده تأمین میشود و بخشی دیگر به تخصیص و تخفیفهای ارزی بانک مرکزی مرتبط است. طبیعتاً در این حوزه مشکلاتی وجود دارد، اما اینکه این مسائل به عنوان عامل اصلی مانع ترخیص باشد، شخصاً اطلاع دقیقی ندارم.
بیش از ۱۵ کشتی در انتظار تخلیه هستند
وی ادامه داد: کشتیها منتظر ترخیص نیستند، بلکه در انتظار تخلیه قرار دارند. بیش از ۱۵ فروند کشتی حامل کالاهای اساسی یا کالاهای فله در لنگرگاه منتظر انجام عملیات اداری و اسنادی هستند. بندر از نظر پهلودهی مشکلی ندارد، اما باید فرآیندهای اداری و مالی انجام شود تا امکان تخلیه فراهم شود.
تأخیر در تخلیه و بارگیری به فرسودگی تجهیزات بازمیگردد
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ادامه داد: در بخش کشتیهای کانتینری نیز تعدادی شناور در لنگرگاه بندر شهید رجایی در انتظار نوبتدهی و تخلیه هستند. با توجه به تراکم بندر و برخی محدودیتها از جمله فرسودگی تجهیزات تخلیه و بارگیری یا خروج برخی تجهیزات از مدار عملیاتی، این تأخیرها ایجاد میشود.
پلمه در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اتخاذ تمهیدات لازم، روند تخلیه و ترخیص کالا تسریع شود. میدانیم همکاران ما در سازمان بنادر و دریانوردی تلاش خود را انجام میدهند، اما انتظار داریم این روند با سرعت و کارایی بیشتری دنبال شود تا جریان حملونقل دریایی و تأمین کالا بدون وقفه ادامه یابد.
نظر شما