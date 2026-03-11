مسعود پل‌مه، دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعالیت بنادر کشور و روند تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی اظهار کرد: خوشبختانه در حال حاضر تمام بنادر کشور در حوزه تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی فعال هستند و این عملیات به‌صورت مستمر انجام می‌شود.

وی افزود: ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر کشور برقرار است و هیچ‌گونه محدودیتی در تخلیه کالا از کشتی‌ها وجود ندارد. این موضوع شامل کالاهای فله جامد، کالاهای پودری و همچنین کانتینرها می‌شود و فرآیند تخلیه و بارگیری در تمامی بنادر بدون وقفه ادامه دارد.

بندر باهنر هیچ آسیبی ندیده و فعالیت آن ادامه دارد

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت بندر باهنر نیز توضیح داد: گزارشی که درباره حمله به بندر باهنر مطرح شده بود، مربوط به محدوده اطراف بندر بوده و خود بندر باهنر هیچ‌گونه تهدید یا آسیبی ندیده است.

وی یادآور شد: در حال حاضر فعالیت‌های بندری در این منطقه نیز بدون مشکل ادامه دارد و عملیات تخلیه و بارگیری کالاها در بندر باهنر همانند سایر بنادر کشور در حال انجام است. کشتی‌هایی که برای بنادر ایران در حال حرکت هستند، به‌طور عادی عبور می‌کنند.

وی تاکید کرد: بخش قابل توجهی از کالاهایی که در بنادر کشور تخلیه و بارگیری می‌شود مربوط به کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز مردم است. از جمله این کالاها می‌توان به روغن، برنج، انواع حبوبات و سایر اقلام مصرفی اشاره کرد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران ادامه داد: علاوه بر این، اقلام یخچالی و کالاهایی که نیاز روزمره مردم را تأمین می‌کنند نیز از طریق بنادر وارد کشور شده و پس از تخلیه، برای حمل به نقاط مختلف کشور بارگیری می‌شوند.

پل‌مه با اشاره به نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بندری تصریح کرد: بخش قابل توجهی از عملیات بندری با مشارکت و فعالیت بخش خصوصی انجام می‌شود و خوشبختانه با پشتیبانی و حمایت دولت از فعالان این بخش، روند فعالیت‌ها به‌طور کامل ادامه دارد.

وی همچنین درباره وضعیت تخصیص کشتی‌ها، گفت: در این زمینه نیز مشکلی وجود ندارد و بانک مرکزی در حوزه تخصیص منابع مالی برای کشتی‌ها همکاری لازم را انجام می‌دهد.

دبیرکل انجمن کشتیرانی در پایان خاطرنشان کرد: خوشبختانه در حال حاضر هیچ‌گونه مشکل یا محدودیتی در تأمین نیازهای مالی کشتی‌ها ایجاد نشده و فعالیت ناوگان کشتیرانی برای جابه‌جایی کالاها به بنادر کشور بدون مانع ادامه دارد.