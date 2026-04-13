برگزاری نشست آموزشی سامانه طاها در سقز؛لزوم بروزرسانی اطلاعات روحانیون

به گزارش خبرنگار مهر، نشست آموزشی سامانه «طاها» ظهر دوشنبه با حضور کارشناس فرهنگی دبیرخانه شورای برنامهریزی مدارس علوم دینی اهلسنت و کارشناسان فرهنگی استان کردستان و شهرستانهای تابعه در مرکز بزرگ اسلامی سقز برگزار شد.
در این نشست که با هدف آموزش، ارزیابی و راستیآزمایی اطلاعات روحانیون برگزار شد، شرکتکنندگان با نحوه کار با سامانه، ثبت اطلاعات و فرآیندهای ارزیابی آشنا شدند.
در این جلسه، مسائل و چالشهای اداری و فنی مرتبط با اجرای سامانه در شهرستانها مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در جریان این نشست، بر ضرورت رفع نواقص موجود و پیگیری مشکلات مطرحشده تأکید شد تا روند اجرای سامانه با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود.
برگزارکنندگان این نشست هدف از اجرای آن را ارتقای دقت اطلاعات، تسهیل امور اجرایی و افزایش هماهنگی میان واحدهای فرهنگی عنوان کردند.
