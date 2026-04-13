به گزارش خبرنگار مهر، حسین خزیمهنژاد ظهر دوشنبه در کارگروه سازگاری با کمآبی استان اظهار کرد: از ۳۵ دشت استان، ۹ دشت غیرقابل تخصیص است و در سایر دشتها نیز با کسری تجمعی مواجه هستیم؛ بهطوریکه سال گذشته ۱۳۰ میلیون مترمکعب کسری تجمعی در خراسان جنوبی ثبت شده است.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه براساس برنامه، برای ۷۵ درصد آب تجدیدپذیر برنامهریزی شده، میزان برداشت به ۵۸۰ میلیون مترمکعب میرسد که نشاندهنده وضعیت نامناسب استان در این حوزه است.
خزیمهنژاد با بیان اینکه برنامهریزی مناسبی برای مهار سیلابها در استان انجام نشده است، ادامه داد: نظارت بر اجرای سازگاری با کمآبی به دانشگاه بیرجند واگذار شده تا بهعنوان نهادی بیطرف، اقدامات لازم را تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۶ انجام دهد.
