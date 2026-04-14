طهماسبی: خسارت سیلاب گلستان به مرز ۵ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه جلسه فوقالعاده ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان گلستان با حضور علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان، معاون وزیر جهاد کشاورزی، اعضای کمیسیون آب، کشاورزی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، مدیرعامل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و جمعی از مدیران اجرایی استان برگزار شد.
علیاصغر طهماسبی در این جلسه با اشاره به آخرین برآوردها از خسارات سیلاب اخیر اظهار کرد: بر اساس گزارشهای اولیه، تاکنون بیش از چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان خسارت به استان وارد شده که احتمال افزایش این رقم نیز وجود دارد.
وی با تأکید بر نقش اقدامات پیشگیرانه در مدیریت بحران افزود: پیشبینیهای بهموقع و آمادگی دستگاههای اجرایی، موجب شد شرایط سیلاب تا حد زیادی کنترل و از افزایش خسارتها جلوگیری شود.
استاندار گلستان با اشاره به ویژگیهای بحرانخیز استان گفت: ضروری است امکانات و تجهیزات مدیریت بحران متناسب با شرایط خاص گلستان تقویت شود تا در مواجهه با حوادث مشابه، عملکرد بهتری داشته باشیم.
طهماسبی همچنین بر لزوم توجه ویژه به اقدامات زیربنایی در حوزه منابع آب تأکید کرد و گفت: توسعه طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری در مناطق بالادست، از مهمترین راهکارها برای کاهش اثرات سیلاب در آینده است.
نظر شما