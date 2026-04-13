روند بی وقفه آموزش در استان سمنان؛ محتوای دیجیتالی تولید و توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، آرزو مرادی نسب ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان اعلام کرد: در پی بروز چالش‌های ناشی از بحران جنگ و تأثیر آن بر فعالیت‌های آموزشی، معاونت آموزش ابتدایی استان سمنان با اتخاذ تدابیر اجرایی و فراهم‌سازی محتوای آموزشی جایگزین، روند یادگیری دانش‌آموزان را بدون وقفه دنبال کرده است.

وی افزود: مجموعه‌ای از محتوای آموزشی دیجیتال شامل درسنامه‌های پایه ششم، محتوای مدرسه تلویزیونی مربوط به سه ماه پایانی سال تحصیلی، محتوای مداخله پایه چهارم، منابع سواد پایه و همچنین محتوای اپلیکیشن «زی» در سامانه «سرا» و کانال‌های آموزشی استان بارگذاری و در اختیار معلمان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها قرار گرفته است.

معاون آموزش ابتدایی استان سمنان با اشاره به ضرورت حفظ تداوم یادگیری در شرایط دشوار، اظهار داشت:در چنین شرایطی، تأمین منابع آموزشی معتبر و قابل‌دسترس یکی از اولویت‌های اصلی معاونت است. بارگذاری این محتواها در بسترهای رسمی، امکان بهره‌مندی سریع و آسان معلمان و دانش‌آموزان از منابع استاندارد را فراهم کرده است.

مرادی نسب افزود: همکاران معاونت با انجام بازدیدهای حضوری و مجازی از مدارس، ارتباط خود را با معلمان و دانش‌آموزان حفظ کرده و ضمن شناسایی نیازهای آموزشی، حمایت‌های لازم را ارائه داده‌اند.

وی ادامه داد: این اقدامات با هدف تضمین استمرار فرایند یادگیری، ارتقای کیفیت آموزش و فراهم‌سازی پشتیبانی لازم برای معلمان و دانش‌آموزان برنامه‌ریزی و اجرا شده است. تلاش ما بر این است که در کنار خانواده‌ها و جامعه آموزشی، زمینه تداوم آموزش بدون وقفه را فراهم کنیم.