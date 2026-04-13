۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۸

حمله پهپادی حزب‌الله به چتربازان اسرائیلی در کرمئیل

حزب الله لبنان در واکنش به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که پایگاه چتربازان دشمن اسرائیلی را در کرمئیل هدف حملات پهپادی قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مقاومت اسلامی لبنان از حمله جدید به اشغالگران خبر داد.

در بیانیه مقاومت اسلامی لبنان آمده است: در راستای دفاع از لبنان و مردم آن و در واکنش به نقض آتش بس و حملات متوالی به شهر صور و پس از آنکه مقاومت به آتش بس عمل کرد و دشمن به آن پایبند نماند، رزمندگان مقاومت اسلامی امروز دوشنبه ساعت ۱۳ به وقت محلی پایگاه آموزش چتربازان دشمن اسرائیلی را در شهرک کرمئیل با چندین پهپاد هدف قرار دادند.

مقاومت اسلامی لبنان بیان کرد: عملیات های ما مادامی که حملات اسرائیل به کشور و مردم ما متوقف نشده است، ادامه خواهد داشت.

