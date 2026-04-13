نبرد از فاصله صفر مقاومت لبنان با نظامیان اسرائیلی در بنت جبیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره منابع خبری از نبرد سنگین رزمندگان مقاومت لبنان با اشغالگران در جنوب لبنان خبر می دهند.

این منابع از درگیری میان نیروهای حزب الله و ارتش اسرائیل از فاصله صفر در بنت جبیل، الخیام، شمع و صراف خبر می دهند.

یک منبع نظامی اسرائیلی مدعی شد که ارتش این رژیم بنت جبیل را طی روزهای آتی به اشغال خود درخواهد آورد.

از سوی دیگر حزب الله لبنان پایگاه عمیعاد در شمال دریاچه طبریا را چندین پهپاد هدف قرار داد. همچنین پادگان آویویم، پادگان کریات شمونه و شهرک شومیرا نیز با چندین پهپاد از سوی مقاومت لبنان هدف قرار گرفت.

حزب الله با موشک شهرک کفرگلعادی را در هم کوبید. صدای آژیر خطر در مسکاف عام و مرگلیوت به دنبال حمله موشکی حزب الله، به صدا درآمد.

از سوی دیگر رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارونت مدعی شد: اسرائیل با آمریکا برای پاکسازی لبنان از حزب الله هماهنگ است و به مذاکرات اهمیتی نمی دهد.

این در حالی است که حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان با شدت تمام ادامه دارد و لحظاتی قبل شهرک الطیری از سوی جنگنده های اسرائیلی بمباران شد.

همچنین در جریان حملات به سحمر در بقاع دو نفر شهید و یک نفر زخمی شدند. مجدل زون، النبطیه الفوقا و دیرقانون راس العین نیز هدف حملات هوایی اشغالگران قرار گرفتند.