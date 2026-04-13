۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

پایگاه شراگا در عکا هدف حمله پهپادی حزب‌الله لبنان قرار گرفت

منابع لبنانی از حملات موشکی و پهپادی مقاومت اسلامی لبنان به مواضع اشغالگران خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد که پایگاه شراگا مقر اداری فرماندهی تیپ گولانی را در شمال شهر عکا با پهپاد هدف قرار داده است.

همچنین مقاومت لبنان از موشکباران مراکز تجمع نظامیان اسرائیلی در شهرک البیاضه، شهرک‌های عین ابل و رشاف و شهرک‌های کریات شمونه، کفاریلوم، المناره، مرگلیوت، شهرک آویویم وشتولا خبر داد.

خبرنگار المیادین از موج جدید موشکی از لبنان و شنیده شدن صدای آژیر خطر در شهرک های الجلیل علیا و کرمئیل و حومه آن خبر داد.

مقاومت اسلامی لبنان از هدف قرار دادن زیر ساخت های ارتش دشمن اسرائیلی در شهرک های معالوت ترشیحا و کرمئیل با موشک خبر داد.

همچنین مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد: رزمندگان ما پایگاه تیفن در شرق شهر عکا را با موشک هدف قرار دادند.

