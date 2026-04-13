به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از حملات سنگین رژیم صهیونیستی به قلیله، نبطیه، مفدون و شوکین در جنوب لبنان خبر دادند.

در جریان حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ۱۳ نفر دیگر شهید و ۱۶ نفر نیز زخمی شدند.

ارتش لبنان از شهادت یکی از نیروهایش در حملات اسرائیل خبر داد.

شهر بنت جبیل و نیز شهرک های صدیقین و شقرا در جنوب لبنان به شدت بمباران شدند.

در حمله به شهرک العباسیه در جنوب لبنان که از سوی پهپاد اسرائیلی انجام شد یک نفر به شهادت رسید.

شهرک سجد در اقلیم التفاح، شهر صور و شهرک های سحمر، الرشیدیه و المنوصری در جنوب لبنان نیز بمباران شد.

در جریان حملات به شهرک العباسیه در صور در جنوب لبنان شماری از کارگران سوری کشته شدند.

مرکز صلیب سرخ صور در جنوب لبنان نیز بمباران شد و بر اثر آن یک نفر شهید شد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی مدعی شد که حملات در جنوب لبنان تداوم خواهد داشت.