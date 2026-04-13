  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۴۸

جنوب لبنان زیر بمباران سنگین صهیونیست‌ها؛ مرکز صلیب سرخ در امان نماند

منابع خبری از حملات سنگین رژیم صهیونیستی و شهادت و زخمی شدن شماری دیگر از مردم بی دفاع لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، منابع خبری از حملات سنگین رژیم صهیونیستی به قلیله، نبطیه، مفدون و شوکین در جنوب لبنان خبر دادند.

در جریان حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان ۱۳ نفر دیگر شهید و ۱۶ نفر نیز زخمی شدند.

ارتش لبنان از شهادت یکی از نیروهایش در حملات اسرائیل خبر داد.

شهر بنت جبیل و نیز شهرک های صدیقین و شقرا در جنوب لبنان به شدت بمباران شدند.

در حمله به شهرک العباسیه در جنوب لبنان که از سوی پهپاد اسرائیلی انجام شد یک نفر به شهادت رسید.

شهرک سجد در اقلیم التفاح، شهر صور و شهرک های سحمر، الرشیدیه و المنوصری در جنوب لبنان نیز بمباران شد.

در جریان حملات به شهرک العباسیه در صور در جنوب لبنان شماری از کارگران سوری کشته شدند.

مرکز صلیب سرخ صور در جنوب لبنان نیز بمباران شد و بر اثر آن یک نفر شهید شد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی مدعی شد که حملات در جنوب لبنان تداوم خواهد داشت.

کد مطلب 6800016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 4
      پاسخ
      ارتش لبنان خودش طرفدار اسرائیله داره مثل سوریه رفتار میکنه باید کاری کارشون نداشت اتلاف وقتو هزینس
    • IR ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      1 3
      پاسخ
      هدف از آتش بس متمرکز کردن اسراییل روی یک جبهه بود ، مهره های داخلیشون دوباره تصمیم گیران رو فریب دادند ، کار حزب الله تموم بشه با تجدید قوا و سلاح های که هر روز داره میاد دوباره حمله می‌کنه ، قول میدم آتش بس رو تا دو ماه کش میدن برای بازسازی خودشون
    • منصور IR ۱۵:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      2 4
      پاسخ
      چرا ما نباید به حزب اله کمک کنیم این چه سیاستی هست؟؟؟
    • فرامرز انوشه پور IR ۱۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      1 2
      پاسخ
      اسکار جنگ را باید به نتانیاهو داد و اسکار صلح را به ترامپ داد !؟ اسرائیل بواسطه جنگ به جنگ دیگری میرود اما ترامپ بواسطه جنگ به صلح میرسد
    • IR ۱۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      0 0
      پاسخ
      خیلی راحت جنگ راه می اندازند وخیلی راحت جنایت می کنند وخداحسابشون رو برسه وپشیمانشون کنه از جنگ افروزی که هوس جنگ نکنند ،

    پربازدیدها

    پربحث‌ها