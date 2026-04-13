پهپادهای حزب الله به حیفا رسیدند؛ آژیر خطر قطع نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، حملات مقاومت اسلامی لبنان به اشغالگران ادامه دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴۰ عملیات پهپادی و موشکی و توپخانه ای علیه رژیم صهیونیستی انجام شده است.
حزب الله اعلام کرد که شهرکهای دویو و کریات شمونه را موشکباران کرده است.
مقاومت اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی را در شهرک مسکاف عام با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.
خبرنگار روسیاالیوم اعلام کرد که پهپادهای حزب الله به منطقه الکریوت در نزدیکی حیفا رسیده اند و آژیر خطر بیست دقیقه است که قطع نمی شود.
همزمان حزب الله از هدف قرار دادن مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی در شهرک شومیرا با چند پهپاد انتحاری خبر داد.
