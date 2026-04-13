  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۲۷

پهپادهای حزب الله به حیفا رسیدند؛ آژیر خطر قطع نمی شود

منابع خبری با اشاره به حمله پهپادی مقاومت لبنان به الکریوت در نزدیکی حیفا از شنیده شدن صدای آژیر خطر طولانی مدت در این منطقه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، حملات مقاومت اسلامی لبنان به اشغالگران ادامه دارد و طی ۲۴ ساعت گذشته بیش از ۴۰ عملیات پهپادی و موشکی و توپخانه ای علیه رژیم صهیونیستی انجام شده است.

حزب الله اعلام کرد که شهرکهای دویو و کریات شمونه را موشکباران کرده است.

مقاومت اعلام کرد که مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی را در شهرک مسکاف عام با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.

خبرنگار روسیاالیوم اعلام کرد که پهپادهای حزب الله به منطقه الکریوت در نزدیکی حیفا رسیده اند و آژیر خطر بیست دقیقه است که قطع نمی شود.

همزمان حزب الله از هدف قرار دادن مرکز تجمع نظامیان اسرائیلی در شهرک شومیرا با چند پهپاد انتحاری خبر داد.

کد مطلب 6799986

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها