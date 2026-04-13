۲۴ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۰۴

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر

وزیر امور خارجه کشورمان و وزیر خارجه قطر در خصوص آخرین تحولات منطقه و مذاکرات ایران و آمریکا در اسلام‌آباد پاکستان گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر،  چسید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان روز دوشنبه با فیصل بن فرحان وزیر امور خارجه عربستان به صورت تلفنی گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح آخرین تحولات منطقه پس از اعلام آتش‌بس و مخاطرات ناشی از اقدامات تحریک‌آمیز آمریکا، وزیر امور خارجه عربستان سعودی را در جریان مذاکرات ایران-آمریکا در اسلام آباد قرار داد.

عراقچی ضمن تأکید بر رویکرد مسئولانه همراه با حسن نیت ایران در پذیرش آتش‌بس و ورود به مذاکرات، تصریح کرد: متاسفانه شاهد تداوم زیاده‌خواهی طرف آمریکایی در مذاکرات بودیم و همین امر باعث عدم حصول نتیجه شد.

وزیر امور خارجه عربستان بر حمایت این کشور از تلاش‌های دیپلماتیک تاکید کرد و ابراز امیدواری نمود این روند منجر به خاتمه کامل جنگ و بازگشت امنیت و ثبات پایدار در منطقه شود.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۵:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      برخی از این عرب ها همه خاین وخیانتکار به ایران و ایرانی هستن چون همه نوکر آمریکا هستن
    • IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      نیروی دریایی و نیروی هوایی متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار با مجوز و دستور ترامپ جنایتکار تجاوز و حمله به ایران در جنگ 40 روزه مرتکب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت شده اند و باید در دادگاه های بین المللی محاکمه و مجازات شوند
    • IR ۱۶:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      اگر این عرب ها به آمریکا، اجازه، تشکیل پایگاه، نداده بودند، الان این جنگ ، بوجود نمی‌آمد.
    • IR ۱۶:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      قطر و عربستان از فعالیت امریکا در کشورشان جلوگیری کنند و الا اگر درگیر شویم این بار به نابودی آنها می انجامدما روابط خوب و استقلال آنها را می خواهیم نباید به دشمنان اجازه بهره برداری از خاکشان را بدهند
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۴
      مرگ بر قطر خائن
    • IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۵
      گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و قطر هیچ فایده ای، نتیجه ای، سودی و ارزشی برای مردم ایران و کشور ایران ندارد و از سال 1392 تاکنون هم نداشته است.

