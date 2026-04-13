تداوم خدمات شبکه ارتباطی فارس با اجرای بیش از ۵۰۰ مأموریت فنی در جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمید سلیمان‌پور، مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس؛ با تشریح اقدامات انجام‌شده در جریان جنگ تحمیلی سوم، بر تداوم فعالیت شبانه‌روزی نیروهای فنی برای حفظ پایداری شبکه ارتباطی استان تأکید کرد و گفت: از ابتدای حملات، مأموریت‌های نگهداری شبکه فیبر نوری در جاده‌ها و شهرستان‌های استان به‌صورت مستمر انجام شد و در این مدت بیش از ۵۰۰ مأموریت فنی به ثبت رسید.

بازسازی سریع زیرساخت‌های آسیب‌دیده

وی با اشاره به خسارات واردشده به برخی زیرساخت‌ها، افزود: در پی حملات، تعدادی از سایت‌های ارتباطی در نقاط مختلف استان دچار آسیب فیزیکی شد که از جمله آن می‌توان به تخریب کامل سایت ارتباطی در محدوده کوه دازان شهرستان ممسنی اشاره کرد. در این منطقه، با اقدام فوری کارشناسان، پوشش تلفن همراه در روستاهای تحت پوشش مجدداً برقرار شد.

سلیمان‌پور همچنین به آسیب‌دیدگی سایت جاده‌ای در شهرستان لار و قطع ارتباط سه روستا اشاره کرد و ادامه داد: ارتباطات در این منطقه به‌سرعت و به‌صورت موقت برقرار شد و با توجه به میزان خسارت، احداث سایت جدید در دستور کار قرار دارد.

تأمین پایدار انرژی و تداوم خدمات حیاتی

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، تأمین به‌موقع سوخت دیزل ژنراتورها در مراکز مخابراتی و زیرساختی را از اقدامات کلیدی در این دوره دانست و اظهار داشت: این اقدام نقش مهمی در حفظ پایداری ارتباطات در شرایط بحرانی ایفا کرد.

وی رفع خرابی ۱۰ سایت زیرساختی، ترمیم مسیر فیبر نوری جهرم–لار در کمتر از چهار ساعت و انجام بازدیدهای مستمر تیم‌های فنی اپراتورها از هاب‌سایت‌های تلفن همراه را از دیگر اقدامات مؤثر عنوان کرد و تصریح کرد: این مجموعه اقدامات موجب شد شبکه ارتباطی استان فارس تا پیش از برقراری آتش‌بس، پایدار باقی بماند.