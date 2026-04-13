برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سپهبد محمد شیرازی

به گزارش خبرنگار مهر، آیین بزرگداشت چهلمین روز شهادت سردار سرلشکر بسیجی شهید محمد شیرازی، رئیس دفتر فرماندهی کل قوا و یار صدیق رهبر شهید انقلاب، عصر امروز (دوشنبه ۲۴ فروردین ماه) در مسجد امام جعفر صادق (علیه‌السلام) واقع در میدان فلسطین تهران برگزار شد.

در این مراسم جمعی از مردم، مسئولان کشوری و لشکری از جمله حجت الاسلام آقاجانپور رییس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، اسماعیلی (معاون رئیس‌جمهور)، حجت‌الاسلام علی شیرازی (رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی کشور)، سردار جزایری و سردار معروفی حضور داشتند.

سوابق و مسئولیت‌های شهید سپهبد محمد شیرازی

سرلشکر بسیجی محمد شیرازی (زاده رفسنجان، استان کرمان) یکی از نظامیان بلندپایه و نزدیک به رهبر معظم انقلاب بود که بیش از پنج دهه در عرصه دفاعی و نظامی کشور فعالیت داشت.

ریاست دفتر نظامی فرماندهی کل قوا (بیش از ۳۵ سال): مهم‌ترین و طولانی‌ترین مسئولیت شهید شیرازی، تصدی ریاست دفتر نظامی فرماندهی کل قوا از سال ۱۳۶۸ بود. او در این جایگاه به‌عنوان یکی از افراد کلیدی و مورد وثوق رهبر معظم انقلاب ایفای نقش می‌کرد.

حضور در دفاع مقدس هشت ساله: وی در دوران دفاع مقدس نیز فعال بود و در جبهه‌های جنگ حضور داشت. برادرش عباس شیرازی که فرمانده تبلیغات جبهه و جنگ بود، در خرداد ۱۳۶۴ به شهادت رسید.

شهادت: شهید محمد شیرازی در اسفند ۱۴۰۴ در جریان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران (جنگ تحمیلی سوم) در حملات هوایی به بیت رهبر معظم انقلاب به شهادت رسید و به آرزوی دیرینه خود که همان نوشیدن شهد شیرین شهادت بود نائل آمد.