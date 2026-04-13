به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز دوشنبه در بازدید از سازمان انتقال خون استان گفت: لازم میدانم از رئیس و مجموعه دستاندرکاران سازمان انتقال خون بابت انجام امور محوله به نحو احسن تشکر کنم که کار حساسی بر عهده دارند.
استاندار خوزستان افزود: خوشبختانه در دوران جنگ ۴۰ روزه میزان اهدای خون در استان به نحو قابلتوجهی افزایش پیدا کرده است. این نشان میدهد که هرگاه مردم احساس کنند شرایط کشور و استان به گونهای است که نیاز به اهدای خون وجود دارد مراجعات مردمی برای این منظور به شکل چشمگیری افزایش مییابد.
موالیزاده این رفتار مردمی را نشانهای از تعهد و روحیه دیگرخواهی، حس وطندوستی و انساندوستی و توجه به مصالح کشور توصیف کرد و از تمامی اهداکنندگان خون تقدیر کرد.
وی تأکید کرد: این کار اقدام بسیار پسندیدهای است و انشاءالله بیش از پیش گسترش یابد.
